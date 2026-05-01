 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Regionalliga Nord: Meister so gut wie fix, Abstieg vorn Entscheidung

Der SV Meppen wird die Regionalliga Nord als Meister in die 3. Liga verlassen, der Titel ist am Wochenende möglich. Der Abstiegskampf ist dagegen völlig offen. Der TSV Havelse kehrt zurück.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Meppen und Norderstedt haben unterschiedliche Ziele.
Meppen und Norderstedt haben unterschiedliche Ziele. – Foto: Imago Images

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Oberliga Niedersachs.

Vor dem 32. Spieltag der Regionalliga Nord ist lediglich sicher, dass der SV Meppen in die 3. Liga aufsteigen wird - der SVM steht am Wochenende vor der Meisterschaft. Der Abstiegskampf in die Oberligen ist dagegen völlig offen. Zuwuchs bekommt der Norden aus der 3. Liga.

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TSV Havelse kommt runter

Drei Spieltage stehen in der 3. Liga an. Rechnerisch ist ein Wunder aus Sicht des TSV Havelse natürlich noch möglich, realistisch ist der Klassenerhalt des Aufsteigers und Vorjahres-Meisters der Regionalliga Nord aber nicht. Dafür beträgt der Rückstand auf die TSG Hoffenheim II bereits acht Punkte - neun sind noch zu holen. Entsprechend wird der TSV Havelse nach nur einem Jahr in die Regionalliga zurückkehren. Möglicherweise steht die Entscheidung am Samstag fest.

>>> Zur Tabelle der 3. Liga

SV Meppen vor Heim-Meisterschaft

Ein Nord-Duell zwischen dem TSV Havelse und dem SV Meppen wird es entsprechend nicht geben. Der Tabellenführer der Regionalliga Nord wird neuer Meister der Liga werden, mutmaßlich schon im Heimspiel gegen den Bremer SV. Ein Punkt reicht Meppen angesichts des Neun-Punkte-Vorsprung auf den SV Drochtersen/Assel bereits zur Rückkehr in die Drittklassigkeit.

Abstiegskampf in der Regionalliga Nord: Fünf Teams zittern

Drei Mannschaften steigen aus der Regionalliga Nord ab, die schlechtesten Karten haben Aufsteiger Altona 93, Blau-Weiß Lohne und die U23 des FC St. Pauli, denn alle drei Klubs rangieren mit jeweils 22 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Eintracht Norderstedt hat bereits vier Punkte Vorsprung, beim HSC Hannover sind es schon sechs Zähler. Am Wochenende spielen die letzten Vier gegeneinander: Sollten Altona 93 und FC St. Pauli II nur unentschieden spielen und Eintracht Norderstedt schlägt Blau-Weiß Lohne, wäre der Abstiegskampf quasi entschieden.

>>> Zur Tabelle der Regionalliga Nord

Ein fixer Aufsteiger und zwei über die Relegation

Mit Atlas Delmenhorst könnte ein prominenter Name in die Regionalliga Nord zurückkehren, schließlich führt das Team die Oberliga Niedersachsen an. Der Meister der Oberliga Niedersachsen steigt direkt auf, der Vizemeister ermittelt mit den Meistern (oder Teilnehmern) der Oberliga Hamburg (aktuell Eimsbütteler TV), Bremenliga (aktuell Blumenthaler SV) und der Oberliga Schleswig-Holstein (SV Todesfelde bereits sicher Meister) in einer Relegation zwei weitere Aufsteiger.

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