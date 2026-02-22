Regionalliga Nord live: Meppen patzt, Flensburg jubelt, HSV im Ticker

Nur drei Spiele haben am 23. Spieltag der Regionalliga Nord stattgefunden: Während Hannover 96 II Tabellenführer SV Meppen ärgern kann, holt der SC Weiche Flensburg einen deutlichen Sieg bei Blau-Weiß Lohne. Zum Abschluss spielt der Hamburger SV II gegen den Bremer SV.
Die Regionalliga-Partie zwischen dem HSV und Bremen ist das einzige Pflichtspiel in Hamburg, das unterhalb der Bundesliga an diesem Wochenende stattfindet. Der Hamburger Fußball-Verband sprach wegen der Witterung erneut eine Generalabsage aus, frühestens gespielt werden darf ab Freitag.
Vielleicht darf sich deshalb die U21 des HSV über mehr Zuschauer als sonst erfreuen. Der Tabellensechste empfängt den direkten Nachbarn, der das Hinspiel aber deutlich mit 3:0 für sich entschied. Ob das erneut der Fall sein wird, erfahrt ihr ab 15.30 Uhr im Liveticker:
Tabellenführer SV Meppen kam bei Hannover 96 II nicht über ein 2:2 hinaus, dabei führten die Gäste durch Mika Harald Stuhlmacher (18.) und Dominique Domröse (55.) gleich zweimal. Nach dem erneuten Ausgleich durch Alexander Vogel (63.) gab es keine weiteren Einträge mehr auf dem Spielberichtsbogen, weshalb der VfB Oldenburg und der SV Drochtersen-Assel mit Siegen in Nachholspielen bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken können. Absteiger Hannover II bleibt Zehnter.
Hannover 96 II – SV Meppen 2:2
Hannover 96 II: Jonas Schwanke, Lukas Dominke, Tim Walbrecht, Mark Gevorgyan, Manuel Braun, Noah Engelbreth, Mustafa Abdullatif (87. Joseph Ganda), Montell Ndikom (80. Rafael Martins Marques), Alexander Vogel, Tim van den Heuvel, Tom Hobrecht (80. Merlin Sinanovic) - Trainer: Daniel Stendel
SV Meppen: Julius Pünt, Jonas Fedl, Luis Sprekelmeyer, Niclas Wessels (74. Jonathan Wensing), Tobias Mißner, Nikell Touglo, Dominique Domröse, Mika Harald Stuhlmacher (60. Leon Tasov), Lasse Zumdieck (84. Daniel Haritonov), Thorben Deters, Julian Ulbricht (74. Simon Engelmann) - Trainer: Lucas Beniermann
Schiedsrichter: Daniel Piotrowski - Zuschauer: 1369
Tore: 0:1 Mika Harald Stuhlmacher (18.), 1:1 Tom Hobrecht (20.), 1:2 Dominique Domröse (55.), 2:2 Alexander Vogel (63.)
TuS Blau-Weiß Lohne – SC Weiche Flensburg 08 0:3
TuS Blau-Weiß Lohne: Marko Dedovic, Torben Rehfeldt, Kai Westerhoff, Jakub Westendorf, Rilind Neziri, Leonard Bredol, Nico Thoben, Laurenz Pölking, Niklas Tepe, Thorsten Tönnies, Felix Schmiederer - Trainer: Christian Neidhart
SC Weiche Flensburg 08: Ronny Seibt, Theo Behrmann, Marshall Faleu, Sandro Plechaty, Ole Wagner, Uchechi Duru, Raul Celotto, Dominic Hartmann, Ibrahim Bashiru Ali, Erjanik Khachaturi Ghubasaryan, René Guder - Trainer: Tim Wulff
Schiedsrichter: Marvin Vogt (Hamburg)
Tore: 0:1 René Guder (9.), 0:2 Ibrahim Bashiru Ali (21.), 0:3 Marcel Cornils (65.)
Zwischen den Spieltagen werden in den kommenden Wochen immer wieder Nachholspiele stattfinden, immerhin haben alle Mannschaften noch Spiele offen. Den interaktiven Spielplan verlinken wir euch direkt mit:
24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SV Meppen - Hamburger SV II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 28.02.26 13:00 Uhr Hannover 96 II - VfB Lübeck
Sa., 28.02.26 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Altona 93
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - BSV Kickers Emden
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FSV Schöningen - VfB Oldenburg
So., 01.03.26 14:00 Uhr SV Werder Bremen II - HSC Hannover
So., 01.03.26 14:00 Uhr Bremer SV - SSV Jeddeloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - TuS Blau-Weiß Lohne
25. Spieltag
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr Hamburger SV II - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Drochtersen/Assel
Sa., 07.03.26 15:30 Uhr Altona 93 - VfB Lübeck
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Werder Bremen II
So., 08.03.26 13:30 Uhr HSC Hannover - VfB Oldenburg
So., 08.03.26 14:00 Uhr Bremer SV - FSV Schöningen
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli II
So., 08.03.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Meppen
So., 08.03.26 15:00 Uhr Hannover 96 II - BSV Kickers Emden
26. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:30 Uhr VfB Oldenburg - TuS Blau-Weiß Lohne
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB Lübeck - Hamburger SV II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Meppen - SV Werder Bremen II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 14.03.26 15:30 Uhr Altona 93 - HSC Hannover
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr BSV Kickers Emden - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SSV Jeddeloh - Hannover 96 II
So., 15.03.26 14:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
So., 15.03.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - FSV Schöningen
