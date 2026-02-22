Regionalliga Nord live: Meppen, HSV und Flensburg im Einsatz Regionalliga Nord: Der Hamburger SV II empfängt am Sonntag den Bremer SV - nur drei Partien findet am 23. Spieltag statt. HSV live auf FuPa. Das gilt auch für die Duelle Hannover 96 II gegen den SV Meppen und Blau-Weiß Lohne gegen SC Weiche Flensburg 08. von red · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser

Der HSV II ist im Einsatz. – Foto: Imago Images

Nur drei Partien finden am 23. Spieltag der Regionalliga Nord statt, mal wieder erlahmt der Spielbetrieb wegen der nach wie vor schwierigen Witterung für den Fußball. Zu den Ausnahmen zählt die U21 des Hamburger SV, die am Sonntag um 15.30 Uhr den Bremer SV empfängt - live auf FuPa. Das gilt auch für die Duelle Hannover 96 II gegen den SV Meppen und Blau-Weiß Lohne gegen SC Weiche Flensburg 08.

Die Regionalliga-Partie zwischen dem HSV und Bremen ist das einzige Pflichtspiel in Hamburg, das unterhalb der Bundesliga an diesem Wochenende stattfindet. Der Hamburger Fußball-Verband sprach wegen der Witterung erneut eine Generalabsage aus, frühestens gespielt werden darf ab Freitag. Vielleicht darf sich deshalb die U21 des HSV über mehr Zuschauer als sonst erfreuen. Der Tabellensechste empfängt den direkten Nachbarn, der das Hinspiel aber deutlich mit 3:0 für sich entschied. Ob das erneut der Fall sein wird, erfahrt ihr ab 15.30 Uhr im Liveticker:

Heute, 14:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne BW Lohne SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 0 2 PUSH