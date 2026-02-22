Regionalliga Nord live: Meppen, HSV und Flensburg im Einsatz

Nur drei Partien finden am 23. Spieltag der Regionalliga Nord statt, mal wieder erlahmt der Spielbetrieb wegen der nach wie vor schwierigen Witterung für den Fußball. Zu den Ausnahmen zählt die U21 des Hamburger SV, die am Sonntag um 15.30 Uhr den Bremer SV empfängt - live auf FuPa. Das gilt auch für die Duelle Hannover 96 II gegen den SV Meppen und Blau-Weiß Lohne gegen SC Weiche Flensburg 08.
Die Regionalliga-Partie zwischen dem HSV und Bremen ist das einzige Pflichtspiel in Hamburg, das unterhalb der Bundesliga an diesem Wochenende stattfindet. Der Hamburger Fußball-Verband sprach wegen der Witterung erneut eine Generalabsage aus, frühestens gespielt werden darf ab Freitag.
Vielleicht darf sich deshalb die U21 des HSV über mehr Zuschauer als sonst erfreuen. Der Tabellensechste empfängt den direkten Nachbarn, der das Hinspiel aber deutlich mit 3:0 für sich entschied. Ob das erneut der Fall sein wird, erfahrt ihr ab 15.30 Uhr im Liveticker:
Auch die beiden anderen Partien des Tages gibt es auf FuPa live: Meppen will in Hannover siegen, Flensburg in Lohne punkten.
Zwischen den Spieltagen werden in den kommenden Wochen immer wieder Nachholspiele stattfinden, immerhin haben alle Mannschaften noch Spiele offen. Den interaktiven Spielplan verlinken wir euch direkt mit:
24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SV Meppen - Hamburger SV II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 28.02.26 13:00 Uhr Hannover 96 II - VfB Lübeck
Sa., 28.02.26 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Altona 93
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - BSV Kickers Emden
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FSV Schöningen - VfB Oldenburg
So., 01.03.26 14:00 Uhr SV Werder Bremen II - HSC Hannover
So., 01.03.26 14:00 Uhr Bremer SV - SSV Jeddeloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - TuS Blau-Weiß Lohne
25. Spieltag
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr Hamburger SV II - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Drochtersen/Assel
Sa., 07.03.26 15:30 Uhr Altona 93 - VfB Lübeck
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Werder Bremen II
So., 08.03.26 13:30 Uhr HSC Hannover - VfB Oldenburg
So., 08.03.26 14:00 Uhr Bremer SV - FSV Schöningen
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli II
So., 08.03.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Meppen
So., 08.03.26 15:00 Uhr Hannover 96 II - BSV Kickers Emden
26. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:30 Uhr VfB Oldenburg - TuS Blau-Weiß Lohne
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB Lübeck - Hamburger SV II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Meppen - SV Werder Bremen II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 14.03.26 15:30 Uhr Altona 93 - HSC Hannover
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr BSV Kickers Emden - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SSV Jeddeloh - Hannover 96 II
So., 15.03.26 14:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
So., 15.03.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - FSV Schöningen
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: