Regionalliga Nord: Hannover 96 II siegt knapp in Emden

Das Nachholspiel des achten Spieltages in der Regionalliga Nord endete mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg für Hannover 96 II beim BSV Kickers Emden. Vor 1800 Zuschauern legten die Gäste einen Traumstart hin: Bereits in der vierten Minute erzielte Rafael Martins Marques das einzige Tor des Abends.

Emden versuchte danach, Struktur in das eigene Spiel zu bringen, kam aber gegen die kompakte und laufstarke Defensive der jungen Hannoveraner kaum durch. Die Hausherren kämpften mit Leidenschaft, fanden aber im letzten Drittel zu selten die nötige Präzision, um den Ausgleich zu erzwingen.

Hannover 96 II hingegen verteidigte diszipliniert und setzte immer wieder Nadelstiche, blieb aber ohne weiteren Treffer. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Tom Holsten besiegelte den wichtigen Auswärtserfolg der zwieten Mannschaft von Hannover 96, die mit nun 18 Punkten im gesicherten Mittelfeld stehet.

Für Emden bedeutet die Niederlage einen Dämpfer im Kampf um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte – mit 15 Punkten bleibt das Team auf Rang elf.