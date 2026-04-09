Regionalliga Nord: Ein Team muss in die Relegation - so läuft sie ab

In der vergangenen Saison hat der TSV Havelse als Meister der Regionalliga Nord den Aufstieg in die 3. Liga dank eines Relegationserfolgs gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig gefeiert. Auch 2025/26 geht die Saison in die Verlängerung, allerdings gibt es diesmal eine Relegation um den Klassenerhalt. Welches Team bangen muss und wer der Gegner ist.
Der Norddeutsche Fußballverband (NFV) hat in seiner Spielordnung zur Regionalliga Nord klar geregelt, was vielen Fans und Anhängern der Liga und Mannschaften nicht bewusst ist: Es wird in jedem Fall eine Relegation geben - die Perspektive ist dabei unterschiedlich, denn es ist eine Relegation um den Klassenerhalt beziehungsweise um den Aufstieg in die Regionalliga.
"Der Sieger aus zwei Relegationsspielen (Hin- und Rückspiel) zwischen der nächsten bestplatzierten aufstiegsberechtigten sowie zugelassenen Mannschaft der Oberliga Niedersachsen und der viertletzten – oder abweichend nach Absatz (3) platzierten – Mannschaft der Regionalliga Nord. Abhängig vom Ausgang dieser Relegationsspiele kann es hierbei es zu einem Ab- oder Aufstieg aus oder in die Regionalliga Nord kommen", erklärt der NFV in Paragraph 6 Absatz 7 seiner Spielordnung.
Sollte es keine Verzichte, Lizenzentzüge oder abgelehnte Lizenzanträge geben, trifft nach dem letzten Spieltag der Tabellen-14. der Regionalliga Nord auf den Vizemeister der Oberliga Niedersachsen. Aktuell hieße die Paarung FC Eintracht Norderstedt (Regionalliga) gegen den Heeslinger SC (Oberliga Niedersachsen) - beide Klubs haben die Lizenz beantragt. Doch diese Paarung ist noch lange nicht in Stein gemeißelt, immerhin ist in beiden Ligen noch reichlich Bewegung im Auf- und Abstiegskampf.
Aus der Oberliga Niedersachsen haben die folgenden Vereine die Lizenz beantragt und kommen deshalb als Regionalliga-Aufsteiger, ob direkt oder über die Relegation, infrage: SV Atlas Delmenhorst, Heeslinger SC, VfV Borussia 06 Hildesheim, TuS Bersenbrück, 1. FC Germania Egestorf-Langreder.
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