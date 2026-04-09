Regionalliga Nord: Ein Team muss in die Relegation - so läuft sie ab In der Regionalliga Nord gibt es auch in dieser Saison wieder eine Relegation - wohl aber nicht zur 3. Liga. Ein Team aus dem Tabellenkeller muss gegen einen Oberliga-Klub um den Klassenerhalt kämpfen. von red · Heute, 07:11 Uhr · 0 Leser

Die Saison der Regionalliga Nord wird in die Verlängerung gehen. – Foto: Imago Images

In der vergangenen Saison hat der TSV Havelse als Meister der Regionalliga Nord den Aufstieg in die 3. Liga dank eines Relegationserfolgs gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig gefeiert. Auch 2025/26 geht die Saison in die Verlängerung, allerdings gibt es diesmal eine Relegation um den Klassenerhalt. Welches Team bangen muss und wer der Gegner ist.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Norddeutsche Fußballverband (NFV) hat in seiner Spielordnung zur Regionalliga Nord klar geregelt, was vielen Fans und Anhängern der Liga und Mannschaften nicht bewusst ist: Es wird in jedem Fall eine Relegation geben - die Perspektive ist dabei unterschiedlich, denn es ist eine Relegation um den Klassenerhalt beziehungsweise um den Aufstieg in die Regionalliga. "Der Sieger aus zwei Relegationsspielen (Hin- und Rückspiel) zwischen der nächsten bestplatzierten aufstiegsberechtigten sowie zugelassenen Mannschaft der Oberliga Niedersachsen und der viertletzten – oder abweichend nach Absatz (3) platzierten – Mannschaft der Regionalliga Nord. Abhängig vom Ausgang dieser Relegationsspiele kann es hierbei es zu einem Ab- oder Aufstieg aus oder in die Regionalliga Nord kommen", erklärt der NFV in Paragraph 6 Absatz 7 seiner Spielordnung.