Regionalliga Nord: Diese Sommertransfers stehen schon fest Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nord stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Regionalliga Nord 1. FC Phönix Lübeck

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Altona 93

Trainer: André Trulsen

Zugänge: keine

Abgänge: Marcello Meyer (SC Victoria II)





Bremer SV

Trainer: Ralf Voigt

Zugänge: keine

Abgänge: Moritz Busch (BSV Kickers Emden)



BSV Kickers Emden

Trainer: Stefan Emmerling

Zugänge: Toshiaki Miyamoto (Wuppertaler SV), Sandro Plechaty (SC Weiche Flensburg 08), Moritz Busch (Bremer SV)

Abgänge: keine





FC Eintracht Norderstedt

Trainer: Jörn Großkopf, Fabian Boll

Zugänge: keine

Abgänge: Arda Leon Caglar (Altona 93), Henok Tewolde (FC Süderelbe)



FC St. Pauli II

Trainer: Karsten Neitzel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Schöningen

Trainer: Christian Benbennek

Zugänge: Hannes Joppich (MTV Wolfenbüttel)

Abgänge: keine



Hamburger SV II

Trainer: Lukas Anderer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Hannover 96 II

Trainer:

Zugänge: Suheib-Elias Ali (1. FC Union Berlin)

Abgänge: Luca-Joel Grimpe (SV Arminia Hannover)



HSC Hannover

Trainer: Vural Tasdelen

Zugänge: Ömer Sever (Eintracht Braunschweig II), Karsan Doski (VfV Borussia 06 Hildesheim)

Abgänge: Moritz Riegel (Ziel unbekannt (Vertrag aufgelöst))



SC Weiche Flensburg 08

Trainer: Tim Wulff

Zugänge: keine

Abgänge: Sandro Plechaty (BSV Kickers Emden)



SSV Jeddeloh

Trainer: Björn Lindemann

Zugänge: keine

Abgänge: Said Abbey (SV Altenoythe), Maximilian Johann Rolfes (SV Altenoythe), Dominique Ndure (SV Drochtersen/Assel)



SV Drochtersen/Assel

Trainer: Oliver Ioannou

Zugänge: Tom Sanne (SV Wacker Burghausen), Dominique Ndure (SSV Jeddeloh)

Abgänge: Nikola Serra (SV Drochtersen/Assel II)



SV Meppen

Trainer: Lucas Beniermann

Zugänge: keine

Abgänge: Michel Oing-Ellerlage (SG Renslage / TuS Berge III)



SV Werder Bremen II

Trainer: Thomas Wolter

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuS Blau-Weiß Lohne

Trainer: Christian Neidhart

Zugänge: Louis Thöle (SV Meppen)

Abgänge: Martin Kobylanski (Ziel unbekannt), Roberto Sandu (SV Drochtersen/Assel II)



VfB Lübeck

Trainer: Guerino Capretti

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Oldenburg

Trainer: Dario Fossi

Zugänge: keine

Abgänge: keine