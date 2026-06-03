– Foto: Robert Gertzen
Regionalliga Nord: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nord stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Regionalliga Nord
1. FC Phönix Lübeck
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Altona 93
Trainer: André Trulsen
Zugänge: keine
Abgänge: Marcello Meyer (SC Victoria II)
Bremer SV
Trainer: Ralf Voigt
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Busch (BSV Kickers Emden)
BSV Kickers Emden
Trainer: Stefan Emmerling
Zugänge: Toshiaki Miyamoto (Wuppertaler SV), Sandro Plechaty (SC Weiche Flensburg 08), Moritz Busch (Bremer SV)
Abgänge: keine
FC Eintracht Norderstedt
Trainer: Jörn Großkopf, Fabian Boll
Zugänge: keine
Abgänge: Arda Leon Caglar (Altona 93), Henok Tewolde (FC Süderelbe)
FC St. Pauli II
Trainer: Karsten Neitzel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Schöningen
Trainer: Christian Benbennek
Zugänge: Hannes Joppich (MTV Wolfenbüttel)
Abgänge: keine
Hamburger SV II
Trainer: Lukas Anderer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hannover 96 II
Trainer:
Zugänge: Suheib-Elias Ali (1. FC Union Berlin)
Abgänge: Luca-Joel Grimpe (SV Arminia Hannover)
HSC Hannover
Trainer: Vural Tasdelen
Zugänge: Ömer Sever (Eintracht Braunschweig II), Karsan Doski (VfV Borussia 06 Hildesheim)
Abgänge: Moritz Riegel (Ziel unbekannt (Vertrag aufgelöst))
SC Weiche Flensburg 08
Trainer: Tim Wulff
Zugänge: keine
Abgänge: Sandro Plechaty (BSV Kickers Emden)
SSV Jeddeloh
Trainer: Björn Lindemann
Zugänge: keine
Abgänge: Said Abbey (SV Altenoythe), Maximilian Johann Rolfes (SV Altenoythe), Dominique Ndure (SV Drochtersen/Assel)
SV Drochtersen/Assel
Trainer: Oliver Ioannou
Zugänge: Tom Sanne (SV Wacker Burghausen), Dominique Ndure (SSV Jeddeloh)
Abgänge: Nikola Serra (SV Drochtersen/Assel II)
SV Meppen
Trainer: Lucas Beniermann
Zugänge: keine
Abgänge: Michel Oing-Ellerlage (SG Renslage / TuS Berge III)
SV Werder Bremen II
Trainer: Thomas Wolter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Blau-Weiß Lohne
Trainer: Christian Neidhart
Zugänge: Louis Thöle (SV Meppen)
Abgänge: Martin Kobylanski (Ziel unbekannt), Roberto Sandu (SV Drochtersen/Assel II)
VfB Lübeck
Trainer: Guerino Capretti
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Oldenburg
Trainer: Dario Fossi
Zugänge: keine
Abgänge: keine