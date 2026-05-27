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Regionalliga Nord: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nord stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Regionalliga Nord
1. FC Phönix Lübeck
Zugänge: Ousman Touray (FSV Schöningen), Julian Boccaccio (VfB Oldenburg), Daniel Haritonov (SV Meppen), Moritz Kretzer (FC Eilenburg)
Abgänge: keine
Altona 93
Trainer: André Trulsen
Zugänge: keine
Abgänge: Marcello Meyer (SC Victoria II)
Bremer SV
Trainer: Ralf Voigt
Zugänge: keine
Abgänge: Keno-Miguel Meyer (Hallescher FC), Justin Marcel Gröger (Chemnitzer FC), Ken Tchouangue (Chemnitzer FC)
BSV Kickers Emden
Trainer: Stefan Emmerling
Zugänge: Björn Lindemann (SSV Jeddeloh), Marc Jamieson (SSV Jeddeloh)
Abgänge: Dennis Engel (SV Wilhelmshaven), David Schiller (Ziel unbekannt), Marvin Eilerts (Ziel unbekannt), Tido Steffens (Ziel unbekannt), Janek Siderkiewicz (BV Garrel), David Schiller (SV Wilhelmshaven), Felix Göttlicher (Ziel unbekannt), Emanuel Adou (Ziel unbekannt), Kai-Sotirios Kaissis (Ziel unbekannt), Marten Schmidt (Ziel unbekannt), Julian Stöhr (Ziel unbekannt), Moritz Schulze (Ziel unbekannt), Mika Eickhoff (Ziel unbekannt), Markus Unger (Ziel unbekannt), Daniel Kossenjans (Ziel unbekannt), Kai-Sotirios Kaissis (SV Wilhelmshaven), Tobias Steffen (SV Wilhelmshaven), Tido Steffens (SV Wilhelmshaven), Noah Gumpert (FC St. Pauli II), Mika Eickhoff (Heeslinger SC), Julian Stöhr (Heeslinger SC)
FC Eintracht Norderstedt
Trainer: Jörn Großkopf, Fabian Boll
Zugänge: Henrik Lauterbach (FC Eintracht Norderstedt), Paul Ralfs (FC Eintracht Norderstedt), Özden Kocadal (TuS Dassendorf)
Abgänge: Henok Tewolde (FC Süderelbe), Johannes Höcker (Ziel unbekannt), Fabian Boll (Ziel unbekannt), Jörn Großkopf (Ziel unbekannt), Artem Diachun (Ziel unbekannt), Viktor Valentino Appiah (Ziel unbekannt), Joris Bente (Ziel unbekannt), Moritz Sebastian Junge (Ziel unbekannt), Emanuel Mirchev (Ziel unbekannt), Florian Meier (Ziel unbekannt), Yevhenii Obushnyi (Ziel unbekannt), Ohene Köhl (Ziel unbekannt), Joris Bente (FC St. Pauli II)
FC St. Pauli II
Trainer: Karsten Neitzel
Zugänge: Ammon Moser (HSC Hannover), Joris Bente (FC Eintracht Norderstedt), Noah Gumpert (BSV Kickers Emden)
Abgänge: Calvin Rahr (Hamburger SV II), Kevin Jendrzej (Ziel unbekannt), Muhammad Dahaba (Ziel unbekannt), Thieß Mahnel (Ziel unbekannt), Nikky Goguadze (Ziel unbekannt), Kenan Aydin (Ziel unbekannt), Adem Podrimaj (Ziel unbekannt), Rijad Smajic (Ziel unbekannt), Julius Grunwald (Ziel unbekannt), Jamel Gramberg (Ziel unbekannt), Max Herrmann (Ziel unbekannt), Isma Baraze Adam (Ziel unbekannt)
FSV Schöningen
Trainer: Christian Benbennek
Zugänge: Justin Kick (SSV Vorsfelde), Julian Weigel (BSG Chemie Leipzig)
Abgänge: Christian Beck (Burger BC), Ousman Touray (1. FC Phönix Lübeck), Daniel Reiche (Ziel unbekannt), Gianluca Evers (Ziel unbekannt)
Hamburger SV II
Trainer: Lukas Anderer
Zugänge: Radin Amadou (SV Hemelingen), Calvin Rahr (FC St. Pauli II), Noah Adekunle (Hamburger SV), Kilian Machado (Hamburger SV)
Abgänge: Moritz Reimers (Holstein Kiel), Levin Öztunali (Ziel unbekannt), Shafiq Nandja (Hamburger SV), Jamal Nabe (Ziel unbekannt), Niklas Tuppeck (Ziel unbekannt), Lukas Bornschein (Ziel unbekannt), Leonardo Posadas (Ziel unbekannt), Glory Kiveta (Ziel unbekannt), Benjamin Lamce (Ziel unbekannt), Timon Kramer (Ziel unbekannt), Bilal Yalcinkaya (Ziel unbekannt), Maurice Boakye (Ziel unbekannt), Omar Megeed (Ziel unbekannt), Nilavan Prabakaran (Ziel unbekannt)
Hannover 96 II
Trainer: Daniel Stendel
Zugänge: Oskar Schwarz (Hannover 96), Tom Lange (Hannover 96), Ole Wegner (Hannover 96)
Abgänge: Timo Struckmeier (HSC Hannover), Daniel Stendel (FC Barnsley), Luca-Noel Grimpe (Ziel unbekannt), Matti Tjaden (Ziel unbekannt), Lukas Dominke (Ziel unbekannt), Mark Gevorgyan (Ziel unbekannt), Mustafa Abdullatif (Ziel unbekannt), Joseph Ganda (Ziel unbekannt), Anton Lange (Ziel unbekannt), Tim Walbrecht (Ziel unbekannt)
HSC Hannover
Trainer: Vural Tasdelen
Zugänge: Timo Struckmeier (Hannover 96 II)
Abgänge: Tayar Tasdelen (Holstein Kiel), Johann Wegner (SV Werder Bremen II), Vural Tasdelen (Ziel unbekannt), Colin Piepenbrink (STK Eilvese), Mico Schmidt (SV Ramlingen-Ehlershausen), Kai-Patrick Bäte (Ziel unbekannt), Kevin Ansu (Ziel unbekannt), Luc-Elias Fender (Ziel unbekannt), Ammon Moser (FC St. Pauli II)
SC Weiche Flensburg 08
Trainer: Tim Wulff
Zugänge: Ilir Serifi (VfR Neumünster), Joshua Nwokoma (FC Kilia Kiel)
Abgänge: Dominic Hartmann (Karriereende), René Guder (Holstein Kiel U23 II), Mads Albaek (Karriereende), Marshall Faleu (Ziel unbekannt), Marian Sarr (Ziel unbekannt), Obinna Iloka (Ziel unbekannt)
SSV Jeddeloh
Trainer: Björn Lindemann
Zugänge: Kristian Arambasic (BSV Rehden), Kamer Krasniqi (VfL Sportfreunde Lotte)
Abgänge: Max Wegner (Karriereende), Björn Lindemann (BSV Kickers Emden), Marc Jamieson (BSV Kickers Emden), Ibrahim Touray (VfL Osnabrück), Finn Cramer (VfL Osnabrück), Kimi Andreas Hindahl (Ziel unbekannt), Said Abbey (Ziel unbekannt), Jan-Philipp Stottmann (Ziel unbekannt), Kasra Ghawilu (SV Meppen)
SV Drochtersen/Assel
Trainer: Oliver Ioannou
Zugänge: Terry Becker (Heeslinger SC)
Abgänge: keine
SV Meppen
Trainer: Lucas Beniermann
Zugänge: Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh)
Abgänge: Jonathan Wensing (VfL Osnabrück), Daniel Haritonov (1. FC Phönix Lübeck), Leon Tasov (SC Preußen Münster), Mika Harald Stuhlmacher (Ziel unbekannt), Lasse Zumdieck (Ziel unbekannt), Amin Muja (Ziel unbekannt), Mika Harald Stuhlmacher (SC Preußen Münster), Lasse Zumdieck (SV Rödinghausen)
SV Werder Bremen II
Trainer: Thomas Wolter
Zugänge: Yasin Chebil (VfL Wolfsburg), Johann Wegner (HSC Hannover), Egor Greber (Hertha BSC), Karlo Simic (VfL Wolfsburg), Darwin Soylu (VfL Wolfsburg), Ramiz Hamouda (Birmingham Legion FC), Mario Mbassi (SV Werder Bremen), Noah Weißbach (SV Werder Bremen), Jannes Ossadnik (SV Werder Bremen), Jasha Barry (Eintracht Frankfurt)
Abgänge: Nelson Valdez (Ziel unbekannt), Yannick Viol (Ziel unbekannt), Paul Wagner (Ziel unbekannt), Jannes Warnken (Ziel unbekannt), Ole Schulz (Ziel unbekannt), Ben Ostermann (Ziel unbekannt), Safa Yildirim (Ziel unbekannt), Arda Halicioglu (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (Ziel unbekannt), Benjamin Atiabou (Ziel unbekannt), David Igboanugo (Ziel unbekannt), Ole Springer (Ziel unbekannt), Dennis Lütke-Frie (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (VfB Oldenburg)
TuS Blau-Weiß Lohne
Trainer: Christian Neidhart
Zugänge: Nilo Eggimann (BW Lohne II), Jakob Völkerding (VfL Osnabrück), Peter Sieve (SV Grün-Weiß Mühlen), Christian Düker (SV Bethen), Hammad El-Arab (Vereinslos), Matteo Kolhoff (SV Meppen), Niklas Vocks (BW Lohne), Mats Günther (BW Lohne), Mats Wegner (BW Lohne)
Abgänge: Martin Kobylanski (Ziel unbekannt), Torben Rehfeldt (Karriereende), Christian Neidhart (Trennung), Luca Zander (Ziel unbekannt), Johannes Sabah (Ziel unbekannt), Felix Schmiederer (Ziel unbekannt), Pelle Hoppe (Ziel unbekannt), Tom Kankowski (Ziel unbekannt), Roberto Sandu (Ziel unbekannt), Luke Schierenbeck (Ziel unbekannt (Studienbedingt nach Rom)), Jannik Zahmel (MSV Duisburg), Pascal Kokott (Ziel unbekannt), Felix Schmiederer (ASV Altenlingen 1965)
VfB Lübeck
Trainer: Guerino Capretti
Zugänge: Luis Coordes (Vereinslos)
Abgänge: Julian Albrecht (FC Dornbreite Lübeck), Mikail Polat (Ziel unbekannt), Mika Lehnfeld (Ziel unbekannt), Yusuf Wardak (SV Waldhof Mannheim), Rohin Shivani (VfL Osnabrück), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus), Fabrizio Giuseppe Fili (Ziel unbekannt), Linus Goldmann (Ziel unbekannt), Ali Wissam Abu-Alfa (Ziel unbekannt), Manuel Farrona-Pulido (Ziel unbekannt), Phillip Diestel (Ziel unbekannt), Felix Drinkuth (Ziel unbekannt), Mikail Polat (SV Rödinghausen), Mika Lehnfeld (SV Rödinghausen)
VfB Oldenburg
Trainer: Dario Fossi
Zugänge: Nelio Hemberger (VfB Oldenburg), Leon Demaj (VfL Sportfreunde Lotte), Dominik Kasper (SV Werder Bremen II)
Abgänge: Julian Boccaccio (1. FC Phönix Lübeck), Liam Tiernan (Ziel unbekannt), Onyemauche-Jude Chikere (Ziel unbekannt)