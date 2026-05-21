Regionalliga Nord: Diese Sommertransfers stehen schon fest

FC Eintracht NorderstedtTrainer:
Jörn Großkopf, Fabian BollZugänge:
Henrik Lauterbach (FC Eintracht Norderstedt), Paul Ralfs (FC Eintracht Norderstedt), Özden Kocadal (TuS Dassendorf) Abgänge:
Henok Tewolde (FC Süderelbe), Johannes Höcker (Ziel unbekannt), Fabian Boll (Ziel unbekannt), Jörn Großkopf (Ziel unbekannt), Artem Diachun (Ziel unbekannt), Viktor Valentino Appiah (Ziel unbekannt), Joris Bente (Ziel unbekannt), Moritz Sebastian Junge (Ziel unbekannt), Emanuel Mirchev (Ziel unbekannt), Florian Meier (Ziel unbekannt), Yevhenii Obushnyi (Ziel unbekannt), Ohene Köhl (Ziel unbekannt) FC St. Pauli IITrainer:
Karsten NeitzelZugänge:
keineAbgänge:
Calvin Rahr (Hamburger SV II), Kevin Jendrzej (Ziel unbekannt), Muhammad Dahaba (Ziel unbekannt), Thieß Mahnel (Ziel unbekannt), Nikky Goguadze (Ziel unbekannt), Kenan Aydin (Ziel unbekannt), Adem Podrimaj (Ziel unbekannt), Rijad Smajic (Ziel unbekannt), Julius Grunwald (Ziel unbekannt), Jamel Gramberg (Ziel unbekannt), Max Herrmann (Ziel unbekannt), Isma Baraze Adam (Ziel unbekannt) FSV SchöningenTrainer:
Christian BenbennekZugänge:
Justin Kick (SSV Vorsfelde) Abgänge:
Christian Beck (Burger BC), Ousman Touray (1. FC Phönix Lübeck), Daniel Reiche (Ziel unbekannt), Gianluca Evers (Ziel unbekannt) Hamburger SV IITrainer:
Lukas AndererZugänge:
Radin Amadou (SV Hemelingen), Calvin Rahr (FC St. Pauli II), Noah Adekunle (Hamburger SV), Kilian Machado (Hamburger SV) Abgänge:
Moritz Reimers (Holstein Kiel), Levin Öztunali (Ziel unbekannt) Hannover 96 IITrainer:
Daniel StendelZugänge:
Oskar Schwarz (Hannover 96), Tom Lange (Hannover 96), Ole Wegner (Hannover 96) Abgänge:
Timo Struckmeier (HSC Hannover), Daniel Stendel (FC Barnsley), Luca-Noel Grimpe (Ziel unbekannt), Matti Tjaden (Ziel unbekannt), Lukas Dominke (Ziel unbekannt), Mark Gevorgyan (Ziel unbekannt), Mustafa Abdullatif (Ziel unbekannt), Joseph Ganda (Ziel unbekannt), Anton Lange (Ziel unbekannt), Tim Walbrecht (Ziel unbekannt) HSC HannoverTrainer:
Vural TasdelenZugänge:
Timo Struckmeier (Hannover 96 II) Abgänge:
Tayar Tasdelen (Holstein Kiel), Johann Wegner (SV Werder Bremen II), Vural Tasdelen (Ziel unbekannt), Colin Piepenbrink (STK Eilvese), Mico Noel Schmidt (SV Ramlingen-Ehlershausen), Kai-Patrick Bäte (Ziel unbekannt), Kevin Ansu (Ziel unbekannt), Luc-Elias Fender (Ziel unbekannt) SC Weiche Flensburg 08Trainer:
Tim WulffZugänge:
Ilir Serifi (VfR Neumünster), Joshua Nwokoma (FC Kilia Kiel) Abgänge:
Dominic Hartmann (Karriereende), René Guder (Holstein Kiel U23 II), Mads Albaek (Karriereende), Marshall Faleu (Ziel unbekannt) SSV JeddelohTrainer:
Björn LindemannZugänge:
Kristian Arambasic (BSV Rehden) Abgänge:
Max Wegner (Karriereende), Björn Lindemann (BSV Kickers Emden), Marc Jamieson (BSV Kickers Emden), Ibrahim Touray (VfL Osnabrück), Finn Cramer (VfL Osnabrück), Kimi Andreas Hindahl (Ziel unbekannt), Said Abbey (Ziel unbekannt), Jan-Philipp Stottmann (Ziel unbekannt), Kasra Ghawilu (SV Meppen) SV Drochtersen/AsselTrainer:
Oliver IoannouZugänge:
Terry Becker (Heeslinger SC) Abgänge:
keineSV MeppenTrainer:
Lucas BeniermannZugänge:
Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh) Abgänge:
Jonathan Wensing (VfL Osnabrück), Daniel Haritonov (1. FC Phönix Lübeck), Leon Tasov (SC Preußen Münster), Mika Harald Stuhlmacher (Ziel unbekannt), Lasse Zumdieck (Ziel unbekannt), Amin Muja (Ziel unbekannt) SV Werder Bremen IITrainer:
Thomas WolterZugänge:
Yasin Chebil (VfL Wolfsburg), Johann Wegner (HSC Hannover), Egor Greber (Hertha BSC), Karlo Simic (VfL Wolfsburg), Darwin Soylu (VfL Wolfsburg), Ramiz Hamouda (Birmingham Legion FC), Mario Mbassi (SV Werder Bremen), Noah Weißbach (SV Werder Bremen), Jannes Ossadnik (SV Werder Bremen), Jasha Barry (Eintracht Frankfurt) Abgänge:
Nelson Valdez (Ziel unbekannt), Yannick Viol (Ziel unbekannt), Paul Wagner (Ziel unbekannt), Jannes Warnken (Ziel unbekannt), Ole Schulz (Ziel unbekannt), Ben Ostermann (Ziel unbekannt), Safa Yildirim (Ziel unbekannt), Arda Halicioglu (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (Ziel unbekannt), Benjamin Atiabou (Ziel unbekannt), David Igboanugo (Ziel unbekannt), Ole Springer (Ziel unbekannt), Dennis Lütke-Frie (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (VfB Oldenburg) TuS Blau-Weiß LohneTrainer:
Christian NeidhartZugänge:
Nilo Eggimann (BW Lohne II), Jakob Völkerding (VfL Osnabrück), Peter Sieve (SV Grün-Weiß Mühlen), Christian Düker (SV Bethen), Hammad El-Arab (Vereinslos), Matteo Kolhoff (SV Meppen), Niklas Vocks (BW Lohne), Mats Günther (BW Lohne), Mats Wegner (BW Lohne) Abgänge:
Martin Kobylanski (Ziel unbekannt), Torben Rehfeldt (Karriereende), Christian Neidhart (Trennung), Luca Zander (Ziel unbekannt), Johannes Sabah (Ziel unbekannt), Felix Schmiederer (Ziel unbekannt), Pelle Hoppe (Ziel unbekannt), Tom Kankowski (Ziel unbekannt), Roberto Sandu (Ziel unbekannt), Luke Schierenbeck (Ziel unbekannt (Studienbedingt nach Rom)), Jannik Zahmel (MSV Duisburg), Pascal Kokott (Ziel unbekannt), Felix Schmiederer (ASV Altenlingen 1965) VfB LübeckTrainer:
Guerino CaprettiZugänge:
Luis Coordes (Vereinslos) Abgänge:
Julian Albrecht (FC Dornbreite Lübeck), Mikail Polat (Ziel unbekannt), Mika Lehnfeld (Ziel unbekannt), Yusuf Wardak (SV Waldhof Mannheim), Rohin Shivani (VfL Osnabrück), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus), Fabrizio Giuseppe Fili (Ziel unbekannt), Linus Goldmann (Ziel unbekannt), Ali Wissam Abu-Alfa (Ziel unbekannt), Manuel Farrona-Pulido (Ziel unbekannt), Phillip Diestel (Ziel unbekannt), Felix Drinkuth (Ziel unbekannt), Mikail Polat (SV Rödinghausen) VfB OldenburgTrainer:
Dario FossiZugänge:
Nelio Hemberger (VfB Oldenburg), Leon Demaj (VfL Sportfreunde Lotte), Dominik Kasper (SV Werder Bremen II) Abgänge:
Julian Boccaccio (1. FC Phönix Lübeck), Liam Tiernan (Ziel unbekannt), Onyemauche-Jude Chikere (Ziel unbekannt)
