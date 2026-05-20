Regionalliga Nord: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Das ist die Elf der Saison der Regionalliga Nord Torhüter

Tim Kips (TSV Phönix Lübeck): 33 Einsätze und 13 Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Dominique Domröse (SV Meppen): 30 Einsätze, drei Tore und 14 Nominierungen für die Elf der Woche

Sandro Plechaty (SC Weiche Flensburg): 28 Einsätze, sechs Tore und 8 Nominierungen für die Elf der Woche

Luca Biagio Marino (FSV Schöningen): 25 Einsätze, zwei Tore und 4 Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Julian Boccaccio (VfB Oldenburg): 31 Einsätze, acht Tore und 11 Nominierungen für die Elf der Woche

Thorben Deters (SV Meppen): 30 Einsätze, neun Tore und 8 Nominierungen für die Elf der Woche

Yevhenii Obushnyi (FC Norderstedt): 29 Einsätze, drei Tore und 5 Nominierungen für die Elf der Woche

Gazi Siala (SSV Jeddeloh): 34 Einsätze, drei Tore und 5 Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Julian Ulbricht (SV Meppen): 33 Einsätze, 27 Tore und 10 Nominierungen für die Elf der Woche

Oliver Schmitt (SV Meppen): 29 Einsätze, 16 Tore und 9 Nominierungen für die Elf der Woche

Haris Hyseni (Drochtersen/Assel): 28 Einsätze, 14 Tore und 6 Nominierungen für die Elf der Woche