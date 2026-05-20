Regionalliga Nord: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Tim Kips (TSV Phönix Lübeck): 33 Einsätze und 13 Nominierungen für die Elf der Woche
Dominique Domröse (SV Meppen): 30 Einsätze, drei Tore und 14 Nominierungen für die Elf der Woche
Sandro Plechaty (SC Weiche Flensburg): 28 Einsätze, sechs Tore und 8 Nominierungen für die Elf der Woche
Luca Biagio Marino (FSV Schöningen): 25 Einsätze, zwei Tore und 4 Nominierungen für die Elf der Woche
Julian Boccaccio (VfB Oldenburg): 31 Einsätze, acht Tore und 11 Nominierungen für die Elf der Woche
Thorben Deters (SV Meppen): 30 Einsätze, neun Tore und 8 Nominierungen für die Elf der Woche
Yevhenii Obushnyi (FC Norderstedt): 29 Einsätze, drei Tore und 5 Nominierungen für die Elf der Woche
Gazi Siala (SSV Jeddeloh): 34 Einsätze, drei Tore und 5 Nominierungen für die Elf der Woche
Julian Ulbricht (SV Meppen): 33 Einsätze, 27 Tore und 10 Nominierungen für die Elf der Woche
Oliver Schmitt (SV Meppen): 29 Einsätze, 16 Tore und 9 Nominierungen für die Elf der Woche
Haris Hyseni (Drochtersen/Assel): 28 Einsätze, 14 Tore und 6 Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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