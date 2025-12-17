Regionalliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Dominique Domröse (SV Meppen)

Luca Biagio Marino (FSV Schöningen)

Tobias Mißner (SV Meppen)

Mittelfeld

Julian Boccaccio (VfB Oldenburg)

Thorben Deters (SV Meppen)

Jannes Wulff (SV Drochtersen/Assel)

Jorik Wulff (SV Drochtersen/Assel)

Angriff

Julian Ulbricht (SV Meppen)

Oliver Schmitt (SV Meppen)

Haris Hyseni (SV Drochtersen/Assel)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

