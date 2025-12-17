 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Regionalliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Regionalliga Nord

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Nord
Hannover 96 II
Werder II
Hamburger SV II
St. Pauli II

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Regionalliga Nord

Torhüter

Tim Kips (1. FC Phönix Lübeck)

---

Defensive

Dominique Domröse (SV Meppen)

Luca Biagio Marino (FSV Schöningen)

Tobias Mißner (SV Meppen)

---

Mittelfeld

Julian Boccaccio (VfB Oldenburg)

Thorben Deters (SV Meppen)

Jannes Wulff (SV Drochtersen/Assel)

Jorik Wulff (SV Drochtersen/Assel)

---

Angriff

Julian Ulbricht (SV Meppen)

Oliver Schmitt (SV Meppen)

Haris Hyseni (SV Drochtersen/Assel)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________

Aufrufe: 017.12.2025, 08:00 Uhr
Lasse SchetschineAutor