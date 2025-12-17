Regionalliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Tim Kips (1. FC Phönix Lübeck)
---
Dominique Domröse (SV Meppen)
Luca Biagio Marino (FSV Schöningen)
Tobias Mißner (SV Meppen)
---
Julian Boccaccio (VfB Oldenburg)
Thorben Deters (SV Meppen)
Jannes Wulff (SV Drochtersen/Assel)
Jorik Wulff (SV Drochtersen/Assel)
---
Julian Ulbricht (SV Meppen)
Oliver Schmitt (SV Meppen)
Haris Hyseni (SV Drochtersen/Assel)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________