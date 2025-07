Regionalliga Nord: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

Fr., 25.07.25 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - SV Meppen

Sa., 26.07.25 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - 1. FC Phönix Lübeck

Sa., 26.07.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - HSC Hannover

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr Altona 93 - FC Eintracht Norderstedt

Sa., 26.07.25 16:00 Uhr VfB Lübeck - Bremer SV

Sa., 26.07.25 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SSV Jeddeloh

So., 27.07.25 13:00 Uhr Hamburger SV II - Hannover 96 II

So., 27.07.25 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Drochtersen/Assel

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FSV Schöningen - SV Werder Bremen II



2. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr SV Meppen - VfB Lübeck

Fr., 01.08.25 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - BSV Kickers Emden

Sa., 02.08.25 13:00 Uhr Hannover 96 II - FSV Schöningen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - TuS Blau-Weiß Lohne

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08

Sa., 02.08.25 16:00 Uhr SSV Jeddeloh - Altona 93

So., 03.08.25 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - VfB Oldenburg

So., 03.08.25 15:00 Uhr Bremer SV - FC St. Pauli II

Mi., 10.09.25 17:30 Uhr HSC Hannover - Hamburger SV II



3. Spieltag

Fr., 08.08.25 18:30 Uhr VfB Oldenburg - VfB Lübeck

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - Bremer SV

Sa., 09.08.25 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - HSC Hannover

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - FC Eintracht Norderstedt

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Schöningen - SV Drochtersen/Assel

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr Altona 93 - SV Meppen

So., 10.08.25 13:00 Uhr Hamburger SV II - SSV Jeddeloh

So., 10.08.25 14:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - Hannover 96 II

So., 10.08.25 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II



4. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - SC Weiche Flensburg 08

Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SV Meppen - VfB Oldenburg

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Werder Bremen II - Altona 93

Sa., 16.08.25 16:00 Uhr SSV Jeddeloh - FSV Schöningen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hamburger SV II

So., 17.08.25 15:00 Uhr HSC Hannover - 1. FC Phönix Lübeck

Mi., 20.08.25 18:00 Uhr Bremer SV - TuS Blau-Weiß Lohne

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr VfB Lübeck - FC St. Pauli II

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96 II



5. Spieltag

Sa., 23.08.25 13:00 Uhr Hamburger SV II - VfB Oldenburg

Sa., 23.08.25 13:00 Uhr Hannover 96 II - SC Weiche Flensburg 08

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Werder Bremen II

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FSV Schöningen - SV Meppen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr Altona 93 - Bremer SV

Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II

Sa., 23.08.25 18:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Drochtersen/Assel

So., 24.08.25 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - VfB Lübeck

So., 24.08.25 15:00 Uhr HSC Hannover - BSV Kickers Emden



6. Spieltag

Di., 26.08.25 18:30 Uhr VfB Oldenburg - Altona 93

Di., 26.08.25 19:00 Uhr Bremer SV - Hamburger SV II

Di., 26.08.25 19:00 Uhr SV Meppen - Hannover 96 II

Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FC St. Pauli II - 1. FC Phönix Lübeck

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - FSV Schöningen

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - TuS Blau-Weiß Lohne

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr VfB Lübeck - SSV Jeddeloh

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SV Werder Bremen II - FC Eintracht Norderstedt

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - HSC Hannover



7. Spieltag

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - FC St. Pauli II

So., 31.08.25 15:00 Uhr FSV Schöningen - VfB Oldenburg

So., 31.08.25 15:00 Uhr Altona 93 - SC Weiche Flensburg 08

So., 31.08.25 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - Bremer SV

So., 31.08.25 15:00 Uhr Hannover 96 II - VfB Lübeck

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - BSV Kickers Emden

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Drochtersen/Assel

So., 31.08.25 15:00 Uhr Hamburger SV II - SV Meppen

So., 31.08.25 15:00 Uhr HSC Hannover - SV Werder Bremen II



8. Spieltag

Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - 1. FC Phönix Lübeck

So., 07.09.25 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - Hannover 96 II

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Meppen - SSV Jeddeloh

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfB Lübeck - Altona 93

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfB Oldenburg - HSC Hannover

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 07.09.25 15:00 Uhr Bremer SV - FSV Schöningen

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC St. Pauli II - FC Eintracht Norderstedt

So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Hamburger SV II



9. Spieltag

So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - Bremer SV

So., 14.09.25 15:00 Uhr Hamburger SV II - VfB Lübeck

So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - VfB Oldenburg

So., 14.09.25 15:00 Uhr FSV Schöningen - FC St. Pauli II

So., 14.09.25 15:00 Uhr Hannover 96 II - SSV Jeddeloh

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - SV Meppen

So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden

So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SV Drochtersen/Assel

So., 14.09.25 15:00 Uhr HSC Hannover - Altona 93



10. Spieltag

Sa., 20.09.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - SV Werder Bremen II

So., 21.09.25 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 21.09.25 15:00 Uhr Altona 93 - Hamburger SV II

So., 21.09.25 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC Eintracht Norderstedt

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Meppen - 1. FC Phönix Lübeck

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Lübeck - FSV Schöningen

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Oldenburg - Hannover 96 II

So., 21.09.25 15:00 Uhr Bremer SV - HSC Hannover

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg 08



11. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Oldenburg

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - VfB Lübeck

So., 28.09.25 15:00 Uhr FSV Schöningen - Hamburger SV II

So., 28.09.25 15:00 Uhr Hannover 96 II - Altona 93

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - BSV Kickers Emden

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Meppen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - Bremer SV

So., 28.09.25 15:00 Uhr HSC Hannover - FC St. Pauli II



12. Spieltag

Do., 02.10.25 18:30 Uhr Hannover 96 II - 1. FC Phönix Lübeck

Do., 02.10.25 18:30 Uhr VfB Lübeck - SV Werder Bremen II

Do., 02.10.25 18:30 Uhr Bremer SV - SC Weiche Flensburg 08

Do., 02.10.25 18:30 Uhr FC St. Pauli II - BSV Kickers Emden

Do., 02.10.25 18:30 Uhr Hamburger SV II - FC Eintracht Norderstedt

Do., 02.10.25 18:30 Uhr Altona 93 - FSV Schöningen

Do., 02.10.25 18:30 Uhr SSV Jeddeloh - TuS Blau-Weiß Lohne

Do., 02.10.25 18:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel

Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Meppen - HSC Hannover



13. Spieltag

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II

So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck

So., 05.10.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - Altona 93

So., 05.10.25 15:00 Uhr FSV Schöningen - FC Eintracht Norderstedt

So., 05.10.25 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - Hamburger SV II

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - Bremer SV

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC St. Pauli II - VfB Oldenburg

So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SV Meppen

So., 05.10.25 15:00 Uhr HSC Hannover - SSV Jeddeloh



14. Spieltag

So., 12.10.25 15:00 Uhr Hamburger SV II - SV Werder Bremen II

So., 12.10.25 15:00 Uhr FSV Schöningen - SC Weiche Flensburg 08

So., 12.10.25 15:00 Uhr Altona 93 - SV Drochtersen/Assel

So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - 1. FC Phönix Lübeck

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Meppen - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 12.10.25 15:00 Uhr Hannover 96 II - FC St. Pauli II

So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Lübeck - HSC Hannover

So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Oldenburg - BSV Kickers Emden

So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - Bremer SV



15. Spieltag

So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - Hamburger SV II

So., 19.10.25 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - SSV Jeddeloh

So., 19.10.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - FC Eintracht Norderstedt

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - Hannover 96 II

So., 19.10.25 15:00 Uhr Bremer SV - SV Meppen

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC St. Pauli II - Altona 93

So., 19.10.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - VfB Oldenburg

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - VfB Lübeck

So., 19.10.25 15:00 Uhr HSC Hannover - FSV Schöningen



16. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr Hamburger SV II - FC St. Pauli II

So., 26.10.25 15:00 Uhr FSV Schöningen - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 26.10.25 15:00 Uhr Altona 93 - 1. FC Phönix Lübeck

So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Werder Bremen II

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Meppen - SV Drochtersen/Assel

So., 26.10.25 15:00 Uhr Hannover 96 II - HSC Hannover

So., 26.10.25 15:00 Uhr VfB Lübeck - BSV Kickers Emden

So., 26.10.25 15:00 Uhr VfB Oldenburg - Bremer SV

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SC Weiche Flensburg 08



17. Spieltag

So., 02.11.25 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - FSV Schöningen

So., 02.11.25 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - Altona 93

So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - Hamburger SV II

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - VfB Oldenburg

So., 02.11.25 15:00 Uhr Bremer SV - Hannover 96 II

So., 02.11.25 15:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Meppen

So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - VfB Lübeck

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - SSV Jeddeloh

So., 02.11.25 15:00 Uhr HSC Hannover - FC Eintracht Norderstedt



18. Spieltag

Sa., 08.11.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - FC St. Pauli II

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SC Weiche Flensburg 08

So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - VfB Oldenburg

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Meppen - BSV Kickers Emden

So., 09.11.25 15:00 Uhr Hannover 96 II - Hamburger SV II

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - FSV Schöningen

So., 09.11.25 15:00 Uhr Bremer SV - VfB Lübeck

So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - Altona 93

So., 09.11.25 15:00 Uhr HSC Hannover - TuS Blau-Weiß Lohne



19. Spieltag

So., 16.11.25 15:00 Uhr Hamburger SV II - HSC Hannover

So., 16.11.25 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - SV Drochtersen/Assel

So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - 1. FC Phönix Lübeck

So., 16.11.25 15:00 Uhr FSV Schöningen - Hannover 96 II

So., 16.11.25 15:00 Uhr Altona 93 - SSV Jeddeloh

So., 16.11.25 15:00 Uhr VfB Lübeck - SV Meppen

So., 16.11.25 15:00 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt

So., 16.11.25 15:00 Uhr FC St. Pauli II - Bremer SV

So., 16.11.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SV Werder Bremen II



20. Spieltag

So., 23.11.25 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - Hamburger SV II

So., 23.11.25 15:00 Uhr SV Meppen - Altona 93

So., 23.11.25 15:00 Uhr Hannover 96 II - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 23.11.25 15:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg

So., 23.11.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - FC St. Pauli II

So., 23.11.25 15:00 Uhr Bremer SV - BSV Kickers Emden

So., 23.11.25 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - 1. FC Phönix Lübeck

So., 23.11.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - FSV Schöningen

So., 23.11.25 15:00 Uhr HSC Hannover - SC Weiche Flensburg 08



21. Spieltag

Sa., 29.11.25 15:00 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel

So., 30.11.25 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - HSC Hannover

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - Bremer SV

So., 30.11.25 15:00 Uhr FSV Schöningen - SSV Jeddeloh

So., 30.11.25 15:00 Uhr Altona 93 - SV Werder Bremen II

So., 30.11.25 15:00 Uhr Hannover 96 II - FC Eintracht Norderstedt

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Meppen

So., 30.11.25 15:00 Uhr FC St. Pauli II - VfB Lübeck

So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - BSV Kickers Emden



22. Spieltag

So., 07.12.25 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - HSC Hannover

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Meppen - FSV Schöningen

So., 07.12.25 15:00 Uhr VfB Lübeck - FC Eintracht Norderstedt

So., 07.12.25 15:00 Uhr VfB Oldenburg - Hamburger SV II

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - 1. FC Phönix Lübeck

So., 07.12.25 15:00 Uhr Bremer SV - Altona 93

So., 07.12.25 15:00 Uhr FC St. Pauli II - SSV Jeddeloh

So., 07.12.25 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Hannover 96 II

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - TuS Blau-Weiß Lohne



23. Spieltag

So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - FC St. Pauli II

So., 22.02.26 15:00 Uhr Hamburger SV II - Bremer SV

So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SC Weiche Flensburg 08

So., 22.02.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - BSV Kickers Emden

So., 22.02.26 15:00 Uhr Altona 93 - VfB Oldenburg

So., 22.02.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - VfB Lübeck

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Meppen - Hannover 96 II

So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Werder Bremen II

So., 22.02.26 15:00 Uhr HSC Hannover - SV Drochtersen/Assel



24. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - 1. FC Phönix Lübeck

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Meppen - Hamburger SV II

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Lübeck - Hannover 96 II

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Oldenburg - FSV Schöningen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - HSC Hannover

So., 01.03.26 15:00 Uhr Bremer SV - SSV Jeddeloh

So., 01.03.26 15:00 Uhr FC St. Pauli II - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Altona 93

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - FC Eintracht Norderstedt



25. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Drochtersen/Assel

So., 08.03.26 15:00 Uhr Hamburger SV II - SC Weiche Flensburg 08

So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Werder Bremen II

So., 08.03.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - Bremer SV

So., 08.03.26 15:00 Uhr Altona 93 - VfB Lübeck

So., 08.03.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Meppen

So., 08.03.26 15:00 Uhr Hannover 96 II - BSV Kickers Emden

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli II

So., 08.03.26 15:00 Uhr HSC Hannover - VfB Oldenburg



26. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - FC Eintracht Norderstedt

So., 15.03.26 15:00 Uhr Altona 93 - HSC Hannover

So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - Hannover 96 II

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Meppen - SV Werder Bremen II

So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Lübeck - Hamburger SV II

So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Oldenburg - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 15.03.26 15:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC St. Pauli II - FSV Schöningen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - SC Weiche Flensburg 08



27. Spieltag

So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Meppen

So., 22.03.26 15:00 Uhr Hamburger SV II - Altona 93

So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - BSV Kickers Emden

So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - VfB Lübeck

So., 22.03.26 15:00 Uhr Hannover 96 II - VfB Oldenburg

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - SV Drochtersen/Assel

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SSV Jeddeloh

So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II

So., 22.03.26 15:00 Uhr HSC Hannover - Bremer SV



28. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr Hamburger SV II - FSV Schöningen

So., 29.03.26 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - SV Werder Bremen II

So., 29.03.26 15:00 Uhr Altona 93 - Hannover 96 II

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - SC Weiche Flensburg 08

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Meppen - FC Eintracht Norderstedt

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Lübeck - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Oldenburg - 1. FC Phönix Lübeck

So., 29.03.26 15:00 Uhr Bremer SV - SV Drochtersen/Assel

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC St. Pauli II - HSC Hannover



29. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - Hannover 96 II

So., 12.04.26 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - FC St. Pauli II

So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SSV Jeddeloh

So., 12.04.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - Altona 93

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - VfB Lübeck

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - Hamburger SV II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Bremer SV

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - VfB Oldenburg

So., 12.04.26 15:00 Uhr HSC Hannover - SV Meppen



30. Spieltag

Sa., 18.04.26 15:00 Uhr Hamburger SV II - BSV Kickers Emden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Altona 93 - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 19.04.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - HSC Hannover

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Meppen - SC Weiche Flensburg 08

So., 19.04.26 15:00 Uhr Hannover 96 II - SV Drochtersen/Assel

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Lübeck - 1. FC Phönix Lübeck

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Oldenburg - FC St. Pauli II

So., 19.04.26 15:00 Uhr Bremer SV - SV Werder Bremen II

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - FSV Schöningen



31. Spieltag

Sa., 25.04.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - Altona 93

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh

So., 26.04.26 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - VfB Oldenburg

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Meppen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - Hamburger SV II

So., 26.04.26 15:00 Uhr Bremer SV - FC Eintracht Norderstedt

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC St. Pauli II - Hannover 96 II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - FSV Schöningen

So., 26.04.26 15:00 Uhr HSC Hannover - VfB Lübeck



32. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr Hamburger SV II - 1. FC Phönix Lübeck

So., 03.05.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - HSC Hannover

So., 03.05.26 15:00 Uhr Altona 93 - FC St. Pauli II

So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - BSV Kickers Emden

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Meppen - Bremer SV

So., 03.05.26 15:00 Uhr Hannover 96 II - SV Werder Bremen II

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Lübeck - SV Drochtersen/Assel

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Oldenburg - SC Weiche Flensburg 08

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - TuS Blau-Weiß Lohne



33. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - Altona 93

So., 10.05.26 15:00 Uhr BSV Kickers Emden - VfB Lübeck

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - FSV Schöningen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Werder Bremen II - SSV Jeddeloh

So., 10.05.26 15:00 Uhr Bremer SV - VfB Oldenburg

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC St. Pauli II - Hamburger SV II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - FC Eintracht Norderstedt

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - SV Meppen

So., 10.05.26 15:00 Uhr HSC Hannover - Hannover 96 II



34. Spieltag

So., 17.05.26 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - HSC Hannover

So., 17.05.26 14:00 Uhr FSV Schöningen - 1. FC Phönix Lübeck

So., 17.05.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - TuS Blau-Weiß Lohne

So., 17.05.26 14:00 Uhr Altona 93 - BSV Kickers Emden

So., 17.05.26 14:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel

So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Meppen - FC St. Pauli II

So., 17.05.26 14:00 Uhr Hannover 96 II - Bremer SV

So., 17.05.26 14:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08

So., 17.05.26 14:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II