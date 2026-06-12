Regionalliga Nord: alle Zugänge und Abgänge - das Update

FC Eintracht NorderstedtTrainer:
Özden KocadalZugänge:
Henrik Lauterbach (FC Eintracht Norderstedt), Paul Ralfs (FC Eintracht Norderstedt), Özden Kocadal (TuS Dassendorf)Abgänge:
Johannes Höcker (Ziel unbekannt), Fabian Boll (Ziel unbekannt), Jörn Großkopf (Ziel unbekannt), Artem Diachun (Ziel unbekannt), Viktor Valentino Appiah (Ziel unbekannt), Joris Bente (Ziel unbekannt), Moritz Sebastian Junge (Ziel unbekannt), Emanuel Mirchev (Ziel unbekannt), Yevhenii Obushnyi (Ziel unbekannt), Ohene Köhl (Ziel unbekannt), Joris Bente (FC St. Pauli II), Florian Meier (FC Eintracht Norderstedt II), Artem Diachun (TuS Dassendorf), Jörn Großkopf (FK Nikola Tesla)FC St. Pauli IITrainer:
Karsten NeitzelZugänge:
Ammon Moser (HSC Hannover), Joris Bente (FC Eintracht Norderstedt), Noah Gumpert (BSV Kickers Emden), Hugo Weber (Blumenthaler SV), Mamadou Djalo (FC Eintracht Norderstedt II)Abgänge:
Calvin Rahr (Hamburger SV II), Kevin Jendrzej (Ziel unbekannt), Muhammad Dahaba (Ziel unbekannt), Thieß Mahnel (Ziel unbekannt), Nikky Goguadze (Ziel unbekannt), Kenan Aydin (Ziel unbekannt), Adem Podrimaj (Ziel unbekannt), Rijad Smajic (Ziel unbekannt), Julius Grunwald (Ziel unbekannt), Jamel Gramberg (Ziel unbekannt), Max Herrmann (Ziel unbekannt), Isma Baraze Adam (Ziel unbekannt), Wissou Kaba (FC St. Pauli), Ols Backhaus (SV Meppen)FSV SchöningenTrainer:
Christian BenbennekZugänge:
Justin Kick (SSV Vorsfelde), Julian Weigel (BSG Chemie Leipzig), Moussa Doumbouya (SC Wiedenbrück)Abgänge:
Christian Beck (Burger BC), Ousman Touray (1. FC Phönix Lübeck), Daniel Reiche (Ziel unbekannt), Gianluca Evers (Ziel unbekannt), Philipp Harant (FSV Zwickau)Hamburger SV IITrainer:
Lukas AndererZugänge:
Radin Amadou (SV Hemelingen), Calvin Rahr (FC St. Pauli II), Noah Adekunle (Hamburger SV), Kilian Machado (Hamburger SV)Abgänge:
Moritz Reimers (Holstein Kiel), Levin Öztunali (Ziel unbekannt), Shafiq Nandja (Hamburger SV), Jamal Nabe (Ziel unbekannt), Niklas Tuppeck (Ziel unbekannt), Lukas Bornschein (Ziel unbekannt), Leonardo Posadas (Ziel unbekannt), Glory Kiveta (Ziel unbekannt), Benjamin Lamce (Ziel unbekannt), Timon Kramer (Ziel unbekannt), Maurice Boakye (Ziel unbekannt), Omar Megeed (Ziel unbekannt), Nilavan Prabakaran (Ziel unbekannt), Timon Kramer (SV Rödinghausen), Bilal Yalcinkaya (SC Verl), Nilavan Prabakaran (VfV Borussia 06 Hildesheim), Lukas Bornschein (VfL Osnabrück), Niklas Tuppeck (SC Wiedenbrück), Benjamin Lamce (SC Weiche Flensburg 08)Hannover 96 IITrainer:
Lars BarlemannZugänge:
Oskar Schwarz (Hannover 96), Tom Lange (Hannover 96), Ole Wegner (Hannover 96), Suheib-Elias Ali (Union Berlin U19), Levent Aycicek (Vereinslos)Abgänge:
Timo Struckmeier (HSC Hannover), Daniel Stendel (FC Barnsley), Luca-Joel Grimpe (Ziel unbekannt), Matti Tjaden (Ziel unbekannt), Lukas Dominke (Ziel unbekannt), Mark Gevorgyan (Ziel unbekannt), Mustafa Abdullatif (Ziel unbekannt), Joseph Ganda (Ziel unbekannt), Anton Lange (Ziel unbekannt), Tim Walbrecht (Ziel unbekannt), Alexander Vogel (Hannover 96), Matti Tjaden (BSV Kickers Emden), Jeremie Niklaus (Ziel unbekannt), Asuma Ikari (Mito HollyHock)HSC HannoverTrainer:
Timo StruckmeierZugänge:
Timo Struckmeier (Hannover 96 II), Lukas Schorler (STK Eilvese), Karsan Doski (VfV Borussia 06 Hildesheim), Ömer Sever (Eintracht Braunschweig II)Abgänge:
Tayar Tasdelen (Holstein Kiel), Johann Wegner (SV Werder Bremen II), Vural Tasdelen (Ziel unbekannt), Colin Piepenbrink (STK Eilvese), Mico Schmidt (SV Ramlingen-Ehlershausen), Kai-Patrick Bäte (Ziel unbekannt), Kevin Ansu (Ziel unbekannt), Luc-Elias Fender (Ziel unbekannt), Ammon Moser (FC St. Pauli II)SC Weiche Flensburg 08Trainer:
Tim WulffZugänge:
Ilir Serifi (VfR Neumünster), Joshua Nwokoma (FC Kilia Kiel), Brandolf Duah (ETSV Hamburg), Nick Selutin (ETSV Hamburg), Daniel Schaen (SC Weiche Flensburg 08), Benjamin Lamce (Hamburger SV II)Abgänge:
Dominic Hartmann (Karriereende), René Guder (Holstein Kiel U23 II), Mads Albaek (Karriereende), Marshall Faleu (Ziel unbekannt), Marian Sarr (Ziel unbekannt), Obinna Iloka (Ziel unbekannt), Erjanik Khachaturi Ghubasaryan (Ziel unbekannt), Sandro Plechaty (BSV Kickers Emden), Maxim Jurk (TSB Flensburg), Obinna Iloka (TuS Dassendorf)SSV JeddelohTrainer:
Kristian ArambasicZugänge:
Kristian Arambasic (BSV Rehden), Kamer Krasniqi (VfL Sportfreunde Lotte), Seyhan Adigüzel (Vereinslos (Zuletzt RW Ahlen)), Daniel Kossenjans (BSV Kickers Emden), Ismail H'Maidat (Bremer SV), Diego Raykov (VfL Oldenburg)Abgänge:
Max Wegner (Karriereende), Björn Lindemann (BSV Kickers Emden), Marc Jamieson (BSV Kickers Emden), Ibrahim Touray (VfL Osnabrück), Finn Cramer (VfL Osnabrück), Kimi Andreas Hindahl (Ziel unbekannt), Jan-Philipp Stottmann (Ziel unbekannt), Kasra Ghawilu (SV Meppen), Dominique Ndure (SV Drochtersen/Assel), Said Abbey (SV Altenoythe), Tom Gaida (Ziel unbekannt), Maximilian Johann Rolfes (SV Altenoythe)SV Atlas DelmenhorstTrainer:
Key RiebauZugänge:
Marcel Rassmann (VfL Oldenburg), Eric Anozie (BSV Rehden), Fin Tiedeken (BV Garrel), Amin Muja (SV Meppen), Niklas Tepe (TuS Blau-Weiß Lohne), Ryan Schröder (VfB Oldenburg), Yehya Alalami (VfB Oldenburg)Abgänge:
Justin Dähnenkamp (SV BW Bornreihe), Leonit Basha (BSV Rehden), Josip Tomic (Brinkumer SV), Daniel Hefele (BSV Rehden), Nico Poplawski (Brinkumer SV), Jonas Eilers (Ziel unbekannt), Jonas Eilers (TuS Blau-Weiß Lohne), Sven Lameyer (Ziel unbekannt)SV Drochtersen/AsselTrainer:
Oliver IoannouZugänge:
Terry Becker (Heeslinger SC), Ole Schulz (SV Werder Bremen II), Jesper Heim (TSV Steinbach Haiger), Ali Wissam Abu-Alfa (VfB Lübeck), Dominique Ndure (SSV Jeddeloh), Tom Sanne (SV Wacker Burghausen)Abgänge:
Nikola Serra (SV Drochtersen/Assel II), Sebastian Haut (Eichholzer SV), Justin Plautz (Ziel unbekannt), Miguel Coimbra Fernandes (1. FC Phönix Lübeck), Robin Kölle (Ziel unbekannt), Jelldrik Dallmann (Ziel unbekannt), Jasper Rump (TuS Dassendorf)SV TodesfeldeTrainer:
Björn SörensenZugänge:
Timon Julius Henk (SV Preußen Reinfeld)Abgänge:
Maximilian Sergio Musci (SC Victoria), Okan Özütemiz (Ziel unbekannt), Noah Awuku (Ziel unbekannt), Tünay Bektas (Ziel unbekannt), Perry Dodoo (Ziel unbekannt), Maximilian Aberger (Ziel unbekannt)SV Werder Bremen IITrainer:
Thomas WolterZugänge:
Yasin Chebil (VfL Wolfsburg), Johann Wegner (HSC Hannover), Egor Greber (Hertha BSC), Karlo Simic (VfL Wolfsburg), Darwin Soylu (VfL Wolfsburg), Ramiz Hamouda (Birmingham Legion FC), Mario Mbassi (SV Werder Bremen), Noah Weißbach (SV Werder Bremen), Jannes Ossadnik (SV Werder Bremen), Jasha Barry (Eintracht Frankfurt), Boran-Firat Coskun (SV Werder Bremen), Jakob Wiehe (SV Babelsberg 03)Abgänge:
Nelson Valdez (Ziel unbekannt), Yannick Viol (Ziel unbekannt), Paul Wagner (Ziel unbekannt), Jannes Warnken (Ziel unbekannt), Ole Schulz (Ziel unbekannt), Ben Ostermann (Ziel unbekannt), Safa Yildirim (Ziel unbekannt), Arda Halicioglu (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (Ziel unbekannt), Benjamin Atiabou (Ziel unbekannt), David Igboanugo (Ziel unbekannt), Ole Springer (Ziel unbekannt), Dennis Lütke-Frie (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (VfB Oldenburg), Ole Schulz (SV Drochtersen/Assel), Joel Imasuen (Ziel unbekannt), Julius Joas (Ziel unbekannt), Kevin Manthey (Ziel unbekannt), Kevin Manthey (1. FC Magdeburg), Jannes Warnken (BSV Kickers Emden), Joel Imasuen (FC Schalke 04 II), Luca Höcker (SV Werder Bremen)VfB LübeckTrainer:Zugänge:
Luis Coordes (Vereinslos), Tom Kankowski (TuS Blau-Weiß Lohne)Abgänge:
Julian Albrecht (FC Dornbreite Lübeck), Mikail Polat (Ziel unbekannt), Mika Lehnfeld (Ziel unbekannt), Yusuf Wardak (SV Waldhof Mannheim), Rohin Shivani (VfL Osnabrück), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus), Fabrizio Giuseppe Fili (Ziel unbekannt), Linus Goldmann (Ziel unbekannt), Ali Wissam Abu-Alfa (Ziel unbekannt), Manuel Farrona-Pulido (Ziel unbekannt), Felix Drinkuth (Ziel unbekannt), Mikail Polat (SV Rödinghausen), Mika Lehnfeld (SV Rödinghausen), Ali Wissam Abu-Alfa (SV Drochtersen/Assel), Phillip Diestel (Marshall University Men's Soccer), Guerino Capretti (1. FC Bocholt), Pierre Becken (1. FC Bocholt), Manuel Farrona-Pulido (TuS Dassendorf), Davyd Ramaki (Eintracht Frankfurt II)VfB OldenburgTrainer:
Dario FossiZugänge:
Nelio Hemberger (VfB Oldenburg), Leon Demaj (VfL Sportfreunde Lotte), Dominik Kasper (SV Werder Bremen II)Abgänge:
Julian Boccaccio (1. FC Phönix Lübeck), Liam Tiernan (Ziel unbekannt), Onyemauche-Jude Chikere (Ziel unbekannt), Ryan Schröder (SV Atlas Delmenhorst), Aurel Loubongo (FC Erzgebirge Aue)
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