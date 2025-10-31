RWO gewann die vergangenen drei Spiele gegen Wuppertal. – Foto: Jochen Classen

Regionalliga: Niederrhein-Leckerbissen WSV-RWO an Halloween live Regionalliga West: Am Freitagabend trifft der Wuppertaler SV auf RW Oberhausen. Die Kleeblätter werden versuchen, den Anschluss nach oben aufrechtzuerhalten. FuPa Niederrhein begleitet die Partie mit einem ausführlichen Ticker. Verlinkte Inhalte Regionalliga West RW Oberhausen Wuppertaler SV

Nach den jeweils eigenen Maßstäben haben sich sowohl der Wuppertaler SV als auch RW Oberhausen in der Regionalliga West stabilisiert. Bis zur Winterpause können beide Seiten die bislang ordentliche Ausgangslage noch wesentlich aufpolieren. Ein Schritt dahin wäre im direkten Aufeinandertreffen möglich.

RWO mit Minimalismus in die Spitzengruppe? >>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für die Regionalliga West

Die Oberhausener werden dabei beweisen müssen, dass es auch ohne Drew Murray in der Innenverteidigung weiter nach oben gehen kann. Der US-Amerikaner war über den gesamten Saisonverlauf ein wesentlicher Bestandteil der Startformation, muss aufgrund unsportlichen Verhaltens im Pokal gegen Rot-Weiss Essen noch drei weitere Spiele pausieren. Auch Phil Sieben wird aufgrund eines kleinen Faserrisses noch eine etwas längere Pause benötigen. Die Startformation vom 1:1 gegen die Sportfreunde Lotte könnte entsprechend erneut in Anspruch genommen werden. Grundsätzlich sollte die Brust der Kleeblätter mit Blick auf die vorausgegangen Spiele breit sein. Bis zum Winter wird die Elf von Sebastian Gunkel aber noch reichlich punkten müssen, um noch auf das Führungstrio um Spitzenreiter FC Schalke 04 aufzuschließen. Zuletzt führt dabei ruhige Spielkontrolle zum Erfolg. In Spielen mit RWO-Beteiligung fallen ligaweit mit recht großem Abstand die wenigsten Tore (30), mit konsequentem Minimalismus soll es weiter vorangehen.