Regionalliga: Niederrhein-Leckerbissen WSV-RWO an Halloween live

Nach den jeweils eigenen Maßstäben haben sich sowohl der Wuppertaler SV als auch RW Oberhausen in der Regionalliga West stabilisiert. Bis zur Winterpause können beide Seiten die bislang ordentliche Ausgangslage noch wesentlich aufpolieren. Ein Schritt dahin wäre im direkten Aufeinandertreffen möglich.
Die Oberhausener werden dabei beweisen müssen, dass es auch ohne Drew Murray in der Innenverteidigung weiter nach oben gehen kann. Der US-Amerikaner war über den gesamten Saisonverlauf ein wesentlicher Bestandteil der Startformation, muss aufgrund unsportlichen Verhaltens im Pokal gegen Rot-Weiss Essen noch drei weitere Spiele pausieren. Auch Phil Sieben wird aufgrund eines kleinen Faserrisses noch eine etwas längere Pause benötigen. Die Startformation vom 1:1 gegen die Sportfreunde Lotte könnte entsprechend erneut in Anspruch genommen werden.
Grundsätzlich sollte die Brust der Kleeblätter mit Blick auf die vorausgegangen Spiele breit sein. Bis zum Winter wird die Elf von Sebastian Gunkel aber noch reichlich punkten müssen, um noch auf das Führungstrio um Spitzenreiter FC Schalke 04 aufzuschließen. Zuletzt führt dabei ruhige Spielkontrolle zum Erfolg. In Spielen mit RWO-Beteiligung fallen ligaweit mit recht großem Abstand die wenigsten Tore (30), mit konsequentem Minimalismus soll es weiter vorangehen.
Der WSV wird sich nach einer zwischenzeitlich guten Phase vor der Länderspielpause wieder ein kleines Polster auf die Abstiegsränge bis zum Winter anfressen wollen. Das bisherige Highlight dürfte dabei bei einem weiteren Niederrhein-Duell gefallen sein. Gegen den 1. FC Bocholt (3:1) zeigten die Bergischen Löwen Anfang Oktober ihr fußballerisches Leistungsvermögen, doch seitdem taten sich die Wuppertaler wieder etwas schwerer.
So mag der aktuell zwölfte Tabellenrang täuschen. Gleich drei Teams könnten den WSV im Falle einer Pleite überflügeln, die rote Zone ist danach auch nicht mehr weit entfernt. Personell muss Wuppertal weiter auf Jeff-Denis Fehr und Kadi Atmaca verzichten. Die beiden Flügelflitzer werden aller Voraussicht wohl erst wieder im Pokal-Viertelfinale beim Oberligisten FC Büderich für einen Einsatz in Frage kommen.