Regionalliga: Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, 4 Abgänge

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Der Greifswalder FC stellt die Weichen für die Zukunft grundlegend neu. Nach der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Matthias Rahn wurde nun Alain Karim als neuer Trainer vorgestellt. Beide unterschreiben langfristige Verträge beim GFC in der Regionalliga Nordost. Gleichzeitig gibt der Verein vier weitere Spielerabgänge für die neue Saison bekannt.

Das Rätsel um die sportliche Leitung an der Ostseeküste hat ein Ende gefunden. Auf die Vorstellung des neuen Sportdirektors folgt die Präsentation des neuen Trainers. Der 39-jährige Alain Karim übernimmt den Posten und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2029. Zuletzt war er erfolgreich im Nachwuchsbereich für den FC Energie Cottbus tätig, wo er die U19 in der vergangenen Spielzeit bis in das Viertelfinale der deutschen Meisterschaft führte.

Das große Vertrauen der sportlichen Leitung

Die Zusammenarbeit im Verein soll von tiefem Vertrauen und einer klaren gemeinsamen Philosophie geprägt sein. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Sportdirektor Matthias Rahn wie folgt: „Mit Alain Karim verbindet mich eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit über vier Jahre. Ich weiß, wie viel Leidenschaft, Arbeit und Klarheit er in eine Mannschaft investieren kann. Seine Teams stehen für intensiven und mutigen Fußball, aber vor allem schafft er es, eine echte Einheit zu formen. Deshalb freue ich mich sehr, den gemeinsamen Weg jetzt auch hier in Greifswald weiterzugehen.“

Der sportliche Werdegang des neuen Übungsleiters

Die Trainerlaufbahn des neuen Mannes an der Seitenlinie begann im Juli 2015 bei der U17 von Hertha 03 Zehlendorf. Nach weiteren Stationen im Herrenbereich beim FC Hennigsdorf sowie der U17 von Hessen Kassel und der U19 von Rot-Weiß Erfurt schloss sich Alain Karim im Sommer 2022 der U17 von Energie Cottbus an. Diese begleitete er über die vergangenen vier Jahre bis zu den A-Junioren. Die Krönung seiner dortigen Arbeit war der diesjährige Einzug in das Viertelfinale der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft, wobei die Lausitzer in der Vorrunde renommierte Mannschaften wie Hertha BSC, den 1. FC Magdeburg oder Dynamo Dresden hinter sich ließen und die Hauptrunde auf dem dritten Rang vor dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV beendeten.

Die Ambitionen des neuen Trainers

Alain Karim blickt mit großer Energie und klaren Vorstellungen auf seine neue Aufgabe im Herrenbereich. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Alain Karim zu seinem Amtsantritt: „Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme. Ich habe in der Vergangenheit – aus meiner Sicht auch recht erfolgreich – in NLZs gearbeitet und bin mittlerweile in einem Alter, in dem der nächste Schritt folgen kann. Ich möchte mutigen, variablen und aggressiven Fußball spielen lassen. Es soll alles aus dem Gefüge heraus passieren mit klarem Fokus auf dem Teamgedanken. Gleichzeitig soll eine spielerische Kultur vorhanden sein gepaart mit einer hohen Intensität und Bereitschaft. Ich kann es kaum erwarten, endlich mit der Mannschaft loszulegen“

Die Neuausrichtung durch den Sportdirektor

Bereits vor der Trainerpersonalie wurde die strategische Schlüsselposition des Sportdirektors neu besetzt. Der 36-jährige Matthias Rahn leitete zuletzt das Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus. Sein neuer Arbeitsvertrag an der Ostsee ist ebenfalls bis zum 30. Juni 2029 dotiert, womit die Vereinsführung auf den entscheidenden Posten für langfristige Kontinuität sorgt.

Die langfristige Philosophie für den Verein

Der neue starke Mann im sportlichen Bereich verfolgt klare und nachhaltige Ziele mit dem Klub, um wieder Begeisterung zu entfachen. In einer Pressemitteilung des Vereins erklärt Matthias Rahn: "Wir wollen hier etwas entwickeln, das Substanz hat – mit Spielern, die für den Verein brennen, mit Menschen im Umfeld, die an diesen Weg glauben, und mit einer Idee, die langfristig trägt. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Verein wieder Energie, Identität und Begeisterung auf den Platz und ins Umfeld zu bringen“

Die Erfahrung aus einer professionellen Spielerkarriere

Matthias Rahn bringt weitreichende Erfahrung aus seiner eigenen Zeit als aktiver Profifußballer mit. Er war in der 3. Liga für die Sportfreunde Lotte, Rot-Weiß Erfurt und den MSV Duisburg aktiv. In der Regionalliga lief er zudem für Wacker Burghausen (Bayern), KSV Hessen Kassel (Südwest), Sportfreunde Lotte (West) und Energie Cottbus (Nordost) auf. Bereits während seiner active Laufbahn absolvierte er ein Sportmanagement-Studium. Im Sommer 2022 beendete der gebürtige Thüringer in der Lausitz seine Spielerkarriere und übernahm die Leitung des dortigen Nachwuchsleistungszentrum, dessen Strukturen er in den vergangenen vier Jahren für den späteren Erfolg der U19 ausbaute.

Der personelle Umbruch im Spielerkader

Neben den zukunftsweisenden Weichenstellungen in der Führungsebene stehen beim Greifswalder FC auch tiefgreifende Veränderungen im aktuellen Spielerkader fest. Die auslaufenden Verträge der Akteure Osman Atilgan, Bastian Strietzel, Lukas Lämmel und Philipp Flemming werden nicht verlängert.

Die Leistungsdaten der scheidenden Spieler

Der Angreifer Osman Atilgan, der im Oktober 2024 an den Bodden wechselte, erzielte in 46 Regionalliga-Spielen 14 Tore und steuerte sieben Vorlagen bei. Innenverteidiger Bastian Strietzel schloss sich dem Club im Sommer 2024 an und absolvierte trotz eines zwischenzeitlich erlittenen Kreuzbandrisses 28 Partien, in denen er vier Tore markierte. Auch Lukas Lämmel trug seit dem Sommer 2024 das Trikot des Vereins und stand 40-mal in der Liga auf dem Platz (ein Tor, fünf Vorlagen). Der 2,01 Meter große Schlussmann Philipp Flemming verlässt den Klub nach einer Saison und insgesamt vier Einsätzen in der Liga.