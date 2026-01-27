Regionalliga-Nachholspiel fällt aus – auch Oberhausen-Partie wackelt

Der Bonner SC muss weiter auf das erste Liga-Heimspiel des neuen Jahr warten. Die für Mittwoch angesetzte Nachholpartie des 18. Spieltags der Regionalliga West gegen den VfL Bochum II wurde abgesagt. Grund sind erneut die Witterungsverhältnisse.

Die Begegnung hätte ursprünglich bereits am 7. Dezember stattfinden sollen, war damals jedoch ebenfalls den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen. Auch diesmal ließ der Zustand des Rasens im Sportpark Nord eine Austragung nicht zu. Aufgrund der aktuellen Witterung sowie der weiteren Wetterprognose wurde der Platz gesperrt, eine Durchführung der Partie ist unter diesen Bedingungen nicht möglich.

Ein neuer Termin für das Nachholspiel steht bislang nicht fest und soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Damit ist auch der Blick auf das kommende Wochenende getrübt. Das für Samstag geplante Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC Rot-Weiß Oberhausen steht ebenfalls auf der Kippe. Ob die Partie stattfinden kann, soll in den kommenden Tagen erneut geprüft werden. Eine Entscheidung will der Verein anschließend über seine bekannten Kanäle kommunizieren.