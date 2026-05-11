Regionalliga-Meister verabschiedet sich von sechs Spielern Bei der SG Sonnenhof Großaspach, die in die 3. Liga aufsteigt, geht unter anderem auch Offensivkraft Mert Tasdelen. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

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Die SG Sonnenhof Großaspach steht bereits als Meister der Regionalliga Südwest fest und kehrt in die 3. Liga zurück. Doch zum Aufstieg gehört auch Veränderung. Sechs Spieler werden den Verein verlassen, darunter Leistungsträger, Ergänzungsspieler und Akteure, die den Weg der vergangenen Jahre mitgeprägt haben.

Der prominenteste Abgang ist Mert Tasdelen. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum SV Sandhausen und hinterlässt eine deutliche Lücke. In der laufenden Regionalliga-Saison kam er auf 31 Spiele, zehn Tore und neun Vorlagen. Schon zuvor war er in Großaspach eine prägende Offensivkraft: 16 Tore und 14 Assists in der Oberliga-Saison 2024/25 unterstreichen seinen Wert. Insgesamt stehen in seiner Laufbahn 214 Spiele, 68 Tore und 41 Vorlagen. Auch Michael Kleinschrodt, dessen Wechsel zum künftigen Regionalligisten VfR Aalen bereits bekannt war, verlässt den Meister. Der 30 Jahre alte Stürmer brachte es in dieser Saison auf 32 Einsätze, 13 Tore und sieben Vorlagen. Seine Gesamtbilanz von 338 Spielen, 88 Toren und 47 Assists zeigt die Erfahrung, die Großaspach verliert.