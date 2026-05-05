Regionalliga: Meister ist fix, ein Absteiger auch, Zuwachs aus 3. Liga

Meppen und Norderstedt haben unterschiedliche Ziele. – Foto: Imago Images

Vor dem 33. Spieltag der Regionalliga Nord steht fest, dass der SV Meppen in die 3. Liga aufgestiegen ist und damit seine Rückkehr feiert. Blau-Weiß Lohne steht als Absteiger fest - der TSV Havelse kommt aus der 3. Liga.

TSV Havelse kommt runter

Zwei Spieltage stehen in der 3. Liga an. Nach nur einem Jahr kehrt der Vorjahres-Aufsteiger TSV Havelse zurück in die Regionalliga Nord, der Abstieg hat sich über Monate angekündigt und steht seit Spieltag 32 endgültig fest.

SV Meppen vor Heim-Meisterschaft

Ein Nord-Duell zwischen dem TSV Havelse und dem SV Meppen wird es entsprechend nicht geben. Der Tabellenführer der Regionalliga Nord ist neuer Meister und kehrt entsprechend in die Drittklassigkeit zurück. Bereits zwischen 2017 und 2023 spielte der SVM in der 3. Liga, vor 30 Jahren war Meppen noch ein Dauerbrenner in der 2. Bundesliga.