Regionalliga: Meister ist fix, ein Absteiger auch, Zuwachs aus 3. Liga

Zwei Spieltage stehen in der 3. Liga an. Nach nur einem Jahr kehrt der Vorjahres-Aufsteiger TSV Havelse zurück in die Regionalliga Nord, der Abstieg hat sich über Monate angekündigt und steht seit Spieltag 32 endgültig fest.
Ein Nord-Duell zwischen dem TSV Havelse und dem SV Meppen wird es entsprechend nicht geben. Der Tabellenführer der Regionalliga Nord ist neuer Meister und kehrt entsprechend in die Drittklassigkeit zurück. Bereits zwischen 2017 und 2023 spielte der SVM in der 3. Liga, vor 30 Jahren war Meppen noch ein Dauerbrenner in der 2. Bundesliga.
Drei Mannschaften steigen aus der Regionalliga Nord ab, die schlechtesten Karten haben Aufsteiger Altona 93 und die U23 des FC St. Pauli. Blau-Weiß Lohne ist nach einer Niederlage bei Eintracht Norderstedt der erste sichere Absteiger, Norderstedt hat auf dem ersten Nichtabstiegsplatz alle Trümpfe in der Hand.
Mit Atlas Delmenhorst könnte ein prominenter Name in die Regionalliga Nord zurückkehren, schließlich führt das Team die Oberliga Niedersachsen an. Der Meister der Oberliga Niedersachsen steigt direkt auf, der Vizemeister ermittelt mit den Meistern (oder Teilnehmern) der Oberliga Hamburg (aktuell Eimsbütteler TV), Bremenliga (aktuell Blumenthaler SV) und der Oberliga Schleswig-Holstein (SV Todesfelde bereits sicher Meister) in einer Relegation zwei weitere Aufsteiger.
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