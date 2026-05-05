 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Regionalliga: Meister ist fix, ein Absteiger auch, Zuwachs aus 3. Liga

Der SV Meppen wird die Regionalliga Nord als Meister in die 3. Liga verlassen, der Titel ist am Wochenende möglich. Der Abstiegskampf ist dagegen völlig offen. Der TSV Havelse kehrt zurück.

von red · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Meppen und Norderstedt haben unterschiedliche Ziele.
Meppen und Norderstedt haben unterschiedliche Ziele. – Foto: Imago Images

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Vor dem 33. Spieltag der Regionalliga Nord steht fest, dass der SV Meppen in die 3. Liga aufgestiegen ist und damit seine Rückkehr feiert. Blau-Weiß Lohne steht als Absteiger fest - der TSV Havelse kommt aus der 3. Liga.

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TSV Havelse kommt runter

Zwei Spieltage stehen in der 3. Liga an. Nach nur einem Jahr kehrt der Vorjahres-Aufsteiger TSV Havelse zurück in die Regionalliga Nord, der Abstieg hat sich über Monate angekündigt und steht seit Spieltag 32 endgültig fest.

>>> Zur Tabelle der 3. Liga

SV Meppen vor Heim-Meisterschaft

Ein Nord-Duell zwischen dem TSV Havelse und dem SV Meppen wird es entsprechend nicht geben. Der Tabellenführer der Regionalliga Nord ist neuer Meister und kehrt entsprechend in die Drittklassigkeit zurück. Bereits zwischen 2017 und 2023 spielte der SVM in der 3. Liga, vor 30 Jahren war Meppen noch ein Dauerbrenner in der 2. Bundesliga.

Abstiegskampf in der Regionalliga Nord: Blau-Weiß Lohne ist abgestiegen

Drei Mannschaften steigen aus der Regionalliga Nord ab, die schlechtesten Karten haben Aufsteiger Altona 93 und die U23 des FC St. Pauli. Blau-Weiß Lohne ist nach einer Niederlage bei Eintracht Norderstedt der erste sichere Absteiger, Norderstedt hat auf dem ersten Nichtabstiegsplatz alle Trümpfe in der Hand.

>>> Zur Tabelle der Regionalliga Nord

Ein fixer Aufsteiger und zwei über die Relegation

Mit Atlas Delmenhorst könnte ein prominenter Name in die Regionalliga Nord zurückkehren, schließlich führt das Team die Oberliga Niedersachsen an. Der Meister der Oberliga Niedersachsen steigt direkt auf, der Vizemeister ermittelt mit den Meistern (oder Teilnehmern) der Oberliga Hamburg (aktuell Eimsbütteler TV), Bremenliga (aktuell Blumenthaler SV) und der Oberliga Schleswig-Holstein (SV Todesfelde bereits sicher Meister) in einer Relegation zwei weitere Aufsteiger.

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