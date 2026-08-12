Regionalliga: Lok Leipzig will bei Tasmania unbedingt punkten

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Nach der 1:2-Niederlage gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC am vergangenen Samstag wartet auf den 1. FC Lok Leipzig am fünften Spieltag der Regionalliga Nordost der SV Tasmania Berlin. Gespielt wird am Sonntag im Werner-Seelenbinder-Sportpark Neukölln.

Für den 1. FC Lok Leipzig steht am kommenden Sonntag die nächste Aufgabe in der Regionalliga Nordost an. Am 16. August 2026 geht es für den Regionalligisten zum SV Tasmania Berlin. Anstoß im Werner-Seelenbinder-Sportpark Neukölln ist um 14:00 Uhr unter der Leitung von Florian Markhoff. Nach dem vergangenen Spiel richtet sich der Blick damit unmittelbar auf die nächste Partie.

Das letzte Ligaspiel bestritt Lok Leipzig am Samstag, 8. August 2026, im Bruno-Plache-Stadion. Vor 4056 Zuschauern unterlag die Mannschaft Hertha BSC II mit 1:2. Der Anstoß erfolgte um 14:30 Uhr. Am Ende blieb für Lok Leipzig trotz des eigenen Treffers eine Niederlage.

Doppelschlag nach der Pause

Die entscheidenden Minuten der Partie fielen nach dem Seitenwechsel. Liam Kannewurf brachte Hertha BSC II in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Sebastian Weiland auf 2:0. Damit lag Lok Leipzig nach 57 Minuten mit zwei Toren zurück.

Adetula bringt Lok zurück

In der 65. Minute gelang Ayodele Adetula der Anschlusstreffer zum 1:2. Lok Leipzig verkürzte damit den Rückstand, doch der Spielstand änderte sich anschließend nicht mehr. Nach dem Abpfiff stand die 1:2-Niederlage fest. Die Zuschauer im Stadion der Lokomotive erlebten damit eine Partie, in der die Heimmannschaft nach dem Rückstand noch einmal auf einen Treffer herankam, am Ende aber ohne Punkt blieb.

Nun wartet Tasmania

Viel Zeit bleibt nicht, um den Blick zurück zu richten. Am fünften Spieltag führt der Weg nach Berlin. Gegner ist der SV Tasmania Berlin, gespielt wird im Werner-Seelenbinder-Sportpark Neukölln. Für Lok Leipzig steht damit die nächste Partie in der Regionalliga Nordost unmittelbar bevor.

Bilanz spricht für Lok

Die bisherigen Begegnungen zwischen beiden Mannschaften liefern aus Sicht von Lok Leipzig eine Bilanz von einem Sieg und einem Unentschieden. Die Daten reichen dabei bis in die Saison 2021/22 zurück. Am 16. Oktober 2021 trafen beide Teams in der Regionalliga Nordost aufeinander. Die Partie zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem SV Tasmania Berlin endete mit einem 5:0.

Ein weiteres Duell in der Bilanz

Am 9. April 2022 folgte das nächste Aufeinandertreffen. In dieser Partie trat der SV Tasmania Berlin gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig an. In der vorliegenden Statistik aus Lok-Leipzig-Sicht steht für diese bisherigen Duelle ein Sieg und ein Unentschieden zu Buche.