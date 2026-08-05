Regionalliga: Lok Leipzig mit erkämpftem Sieg in Berlin

– Foto: Lukas Thoms

Der 1. FC Lok Leipzig hat sich heute beim BFC Preussen in einem intensiven und phasenweise zerfahrenen Regionalligaspiel mit 2:1 durchgesetzt. Vor 1013 Zuschauern, darunter knapp 600 Leipziger Anhänger, überzeugten die Gäste vor allem mit Effizienz bei ihren Treffern und großem Kampfgeist in der Schlussphase. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schlug Lok unmittelbar zurück und verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Die Begegnung begann mit einer druckvollen Anfangsphase der Gastgeber. Bereits in den ersten Minuten erspielte sich der BFC Preussen mehrere Standardsituationen und setzte das Leipziger Tor unter Druck. Die erste große Möglichkeit gehörte den Berlinern, ehe sich auch Lok allmählich besser in die Partie arbeitete. Chancen blieben auf beiden Seiten zunächst ungenutzt. Leipzig tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, kam aber zunehmend zu eigenen Offensivaktionen.

Mit zunehmender Spielzeit gewann Lok mehr Sicherheit. In der 26. Minute belohnte sich die Mannschaft für ihre Bemühungen. Nach einer Flanke von Alexander Siebeck köpfte Ricky Bornschein zum 1:0 ein und ließ Torhüter Palmowski keine Abwehrchance. Es war bereits der dritte Saisontreffer des Angreifers und ein wichtiger Moment in einer bis dahin ausgeglichenen Begegnung.

Auch danach blieb das Spiel offen. Beide Mannschaften kamen zu weiteren Möglichkeiten, doch bis zur Pause änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Leipzig nahm die knappe Führung mit in die Kabine, obwohl der BFC Preussen immer wieder gefährlich vor dem Tor von Naumann auftauchte.

Wilde Minuten nach dem Seitenwechsel

Direkt nach Wiederbeginn nahm die Partie richtig Fahrt auf. Zunächst musste Lok einige Verwarnungen hinnehmen, ehe der Gastgeber in der 54. Minute zum Ausgleich kam. Nach einem Freistoß köpfte Charmaine Häusl zum 1:1 ein.

Die Antwort der Leipziger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später stellte Ayodele Adetula den alten Abstand wieder her. Nach einer Flanke von Tobias Dombrowa setzte sich der Angreifer mit einem Kopfball erfolgreich durch und erzielte sein zweites Saisontor. Die unmittelbare Reaktion zeigte die Moral der Leipziger Mannschaft und stellte sich letztlich als spielentscheidend heraus.

Verpasste Entscheidung und großer Abwehrkampf