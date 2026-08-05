 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Regionalliga: Lok Leipzig mit erkämpftem Sieg in Berlin

Der Regionalligist beweist Moral, antwortet sofort auf den Ausgleich und bringt eine umkämpfte Partie mit großem Einsatz über die Zeit.

von leo · Heute, 21:19 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lukas Thoms

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Der 1. FC Lok Leipzig hat sich heute beim BFC Preussen in einem intensiven und phasenweise zerfahrenen Regionalligaspiel mit 2:1 durchgesetzt. Vor 1013 Zuschauern, darunter knapp 600 Leipziger Anhänger, überzeugten die Gäste vor allem mit Effizienz bei ihren Treffern und großem Kampfgeist in der Schlussphase. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schlug Lok unmittelbar zurück und verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Heute, 19:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
1. FC Lok Leipzig
1. FC Lok Leipzig1. FC Lok Leipzig
1
2
Abpfiff

Früher Druck des Gastgebers

Die Begegnung begann mit einer druckvollen Anfangsphase der Gastgeber. Bereits in den ersten Minuten erspielte sich der BFC Preussen mehrere Standardsituationen und setzte das Leipziger Tor unter Druck. Die erste große Möglichkeit gehörte den Berlinern, ehe sich auch Lok allmählich besser in die Partie arbeitete. Chancen blieben auf beiden Seiten zunächst ungenutzt. Leipzig tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, kam aber zunehmend zu eigenen Offensivaktionen.

Bornschein bringt Lok in Führung

Mit zunehmender Spielzeit gewann Lok mehr Sicherheit. In der 26. Minute belohnte sich die Mannschaft für ihre Bemühungen. Nach einer Flanke von Alexander Siebeck köpfte Ricky Bornschein zum 1:0 ein und ließ Torhüter Palmowski keine Abwehrchance. Es war bereits der dritte Saisontreffer des Angreifers und ein wichtiger Moment in einer bis dahin ausgeglichenen Begegnung.

Auch danach blieb das Spiel offen. Beide Mannschaften kamen zu weiteren Möglichkeiten, doch bis zur Pause änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Leipzig nahm die knappe Führung mit in die Kabine, obwohl der BFC Preussen immer wieder gefährlich vor dem Tor von Naumann auftauchte.

Wilde Minuten nach dem Seitenwechsel

Direkt nach Wiederbeginn nahm die Partie richtig Fahrt auf. Zunächst musste Lok einige Verwarnungen hinnehmen, ehe der Gastgeber in der 54. Minute zum Ausgleich kam. Nach einem Freistoß köpfte Charmaine Häusl zum 1:1 ein.

Die Antwort der Leipziger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später stellte Ayodele Adetula den alten Abstand wieder her. Nach einer Flanke von Tobias Dombrowa setzte sich der Angreifer mit einem Kopfball erfolgreich durch und erzielte sein zweites Saisontor. Die unmittelbare Reaktion zeigte die Moral der Leipziger Mannschaft und stellte sich letztlich als spielentscheidend heraus.

Verpasste Entscheidung und großer Abwehrkampf

Mit der erneuten Führung im Rücken boten sich Lok weitere Möglichkeiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Mehrfach stand Dorian Cevis im Mittelpunkt. Zunächst scheiterte er mit einem zu zentralen Abschluss an Palmowski, später vergab er eine weitere Großchance, als das Tor bereits leer war.

Der BFC Preussen erhöhte in der Schlussphase den Druck deutlich. Lok wurde immer weiter in die eigene Hälfte gedrängt und konzentrierte sich zunehmend auf die Defensive. Die Berliner erspielten sich weitere hochkarätige Chancen, doch Torhüter Naumann und die Leipziger Hintermannschaft hielten dem Druck stand. Besonders eine starke Parade gegen einen Kopfball sowie eine weitere Großchance tief in der Nachspielzeit bewahrten den knappen Vorsprung.

Auch mehrere Gelbe Karten unterstrichen den umkämpften Charakter der Begegnung. Trotz aller Offensivbemühungen der Gastgeber ließ sich Lok den Sieg nicht mehr nehmen und brachte das Ergebnis mit großem Einsatz über die Zeit.

Wichtiger Erfolg vor dem Heimspiel

Nach einem intensiven und von vielen Zweikämpfen geprägten Spiel durfte der 1. FC Lok Leipzig schließlich drei hart erkämpfte Punkte bejubeln. Es war kein fußballerischer Glanzauftritt, sondern ein Erfolg, der vor allem auf Kampfgeist, Effektivität und einer schnellen Antwort nach dem Ausgleich beruhte. Gerade in der Schlussphase musste die Mannschaft zahlreiche brenzlige Situationen überstehen, verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit Leidenschaft bis zum Abpfiff.

Für Lok bedeutet dieser 2:1-Auswärtssieg einen wichtigen Erfolg, ehe am Samstag, 8. August, um 14.30 Uhr im Bruno-Plache-Stadion das Heimspiel gegen Hertha BSC II ansteht.

Sa., 08.08.2026, 14:30 Uhr
1. FC Lok Leipzig
1. FC Lok Leipzig1. FC Lok Leipzig
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
14:30live