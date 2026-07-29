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Regionalliga-LIVESTREAM: Bayern-Amateure mit Wiedergutmachung?
2. Spieltag der Regionalliga Bayern: Bisher unter Neu-Coach Dante sieglose Münchner zu Gast beim ambitionierten SV Wacker Burghausen
von red · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser
Bayerns neuer Amateure-Coach Dante ist bisher sieg- und punktlos - inklusive aller Testspiele. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur
Ein echter Prüfstein ist das Auswärtsspiel in Burghausen für die Bayern-Amateure. Nach der Auftaktpleite gegen Aufsteiger Eltersdorf dürften die Trauben für die Münchner beim SV Wacker allerdings hoch hängen. Wir präsentieren euch dieses oberbayerische Fernduell im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Portrait der runderneuten Bayern-Amateure. Und hier zum Liveticker der Partie.
Ein Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.