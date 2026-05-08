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Regionalliga LIVE: Zeigt Bayern II eine Reaktion? – Buchbach führt
33. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Luca Hayden · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Bayern II musste zuletzt eine deutlich Niederlage hinnehmen. – Foto: Adrian Goldberg