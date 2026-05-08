 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Regionalliga LIVE: Zeigen Bayern II und Buchbach eine Reaktion?

33. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der FC Bayern II musste zuletzt eine deutlich Niederlage hinnehmen.
Der FC Bayern II musste zuletzt eine deutlich Niederlage hinnehmen. – Foto: Adrian Goldberg

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Haching
Hankofen
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Ansbach

Schlussspurt in der Regionalliga Bayern! Nach herben Niederlagen wollen der FC Bayern II und der TSV Buchbach ein anderes Gesicht zeigen.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
19:00live

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
14:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
14:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
19:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
14:00live