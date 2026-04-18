Regionalliga LIVE: VfB vor Überraschung, Wacker stolpert

Der FC Bayern musste gegen die SpVgg Ansbach die nächste Niederlage einstecken. In der ersten Halbzeit dominierten die Hausherren und gingen früh in Führung. In der siebten Minute war es Julien Yanda, dem sein zweiter Saison-Treffer gelang.

Nach der Halbzeit verloren die Bayern den Faden, der kurz zuvor eingewechselte Tyron Ken James Mata erzielte den Ausgleich (58.). Die Bayern, offensichtlich nun komplett von der Rolle, konnten offensiv keine wirklichen Akzente mehr setzen. Kurz vor Schluss gelang den Gästen dann der Siegtreffer durch Dino Nuhanovic (87.). Ansbach bleibt durch den Sieg an den jungen Bayern dran, denen man die fehlende Erfahrung angemerkt hat.

FC Bayern München II – SpVgg Ansbach 1:2

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba, Julien Yanda, Ljubo Puljic (88. Simon Zöls), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (60. Maximilian Schuhbauer), Kurt Rüger (78. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Michael Scott, Bajung Darboe - Trainer: Holger Seitz

SpVgg Ansbach: Jan Mottl, Eric Weeger, Lukas Oberseider, Tobias Dietrich, Riko Manz, Lukas Schmidt (56. Ken Mata), Nico Hayer (83. Sven Landshuter), Luis Althaus, Ben Müller (81. Salih Sen), Patrick Kroiß (90. Niklas Seefried), Üveys Ayan (46. Dino Nuhanovic) - Trainer: Niklas Reutelhuber

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 696

Tore: 1:0 Julien Yanda (7.), 1:1 Ken Mata (58.), 1:2 Dino Nuhanovic (87.)