 2026-04-16T10:11:10.190Z

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Regionalliga LIVE: VfB empfängt Ligaprimus, Kellerkinder im Fernduell

29. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Ferdinand Gehlen · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Den VfB Eichstätt (grün) erwartet eine schwere Aufgaben gegen den 1. FC Nürnberg II, der TSV Schwaben Augsburg (schwarz) muss gegen den SV Wacker Burghausen ran.
Den VfB Eichstätt (grün) erwartet eine schwere Aufgaben gegen den 1. FC Nürnberg II, der TSV Schwaben Augsburg (schwarz) muss gegen den SV Wacker Burghausen ran. – Foto: Johannes Traub

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Der VfB Eichstätt fordert Tabellenführer Nürnberg II, die SpVgg Unterhaching muss zur Reserve von Greuther Fürth und der SV Wacker Burghausen bekommt es mit dem TSV Schwaben Augsburg zu tun. Der 29. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
14:00live

Spiele am Freitag:

Gestern, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
1
2
Abpfiff
+Video

Der FC Bayern musste gegen die SpVgg Ansbach die nächste Niederlage einstecken. In der ersten Halbzeit dominierten die Hausherren und gingen früh in Führung. In der siebten Minute war es Julien Yanda, dem sein zweiter Saison-Treffer gelang.

Nach der Halbzeit verloren die Bayern den Faden, der kurz zuvor eingewechselte Tyron Ken James Mata erzielte den Ausgleich (58.). Die Bayern, offensichtlich nun komplett von der Rolle, konnten offensiv keine wirklichen Akzente mehr setzen. Kurz vor Schluss gelang den Gästen dann der Siegtreffer durch Dino Nuhanovic (87.). Ansbach bleibt durch den Sieg an den jungen Bayern dran, denen man die fehlende Erfahrung angemerkt hat.

FC Bayern München II – SpVgg Ansbach 1:2
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba, Julien Yanda, Ljubo Puljic (88. Simon Zöls), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (60. Maximilian Schuhbauer), Kurt Rüger (78. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Michael Scott, Bajung Darboe - Trainer: Holger Seitz
SpVgg Ansbach: Jan Mottl, Eric Weeger, Lukas Oberseider, Tobias Dietrich, Riko Manz, Lukas Schmidt (56. Ken Mata), Nico Hayer (83. Sven Landshuter), Luis Althaus, Ben Müller (81. Salih Sen), Patrick Kroiß (90. Niklas Seefried), Üveys Ayan (46. Dino Nuhanovic) - Trainer: Niklas Reutelhuber
Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 696
Tore: 1:0 Julien Yanda (7.), 1:1 Ken Mata (58.), 1:2 Dino Nuhanovic (87.)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
0
3
+Video

Auch der TSV Buchbach ging im Freitagabendspiel ohne Punkte vom Platz. Gegen den Tabellenvierten FV Illertissen setzte es vor rund 650 Zuschauern eine klare 0:3-Niederlage. Quasi mit dem Pausenpfiff brachte Marco Hingerl den FVI in Führung (45.). Nach der Halbzeit baute Teamkollege Daniel Gerstmayer diese auf 2:0 für die Gäste aus (53.) und legte in der 74. Minute selbst nochmal nach.

Den Buchbachern fehlte es an Mitteln, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen. Der Kult-Klub hat wie die Bayern deshalb weiterhin 40 Punkte auf dem Konto und bleibt im Mittelfeld der Tabelle.

FC Bayern München II – SpVgg Ansbach 1:2
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba, Julien Yanda, Ljubo Puljic (88. Simon Zöls), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (60. Maximilian Schuhbauer), Kurt Rüger (78. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Michael Scott, Bajung Darboe - Trainer: Holger Seitz
SpVgg Ansbach: Jan Mottl, Eric Weeger, Lukas Oberseider, Tobias Dietrich, Riko Manz, Lukas Schmidt (56. Ken Mata), Nico Hayer (83. Sven Landshuter), Luis Althaus, Ben Müller (81. Salih Sen), Patrick Kroiß (90. Niklas Seefried), Üveys Ayan (46. Dino Nuhanovic) - Trainer: Niklas Reutelhuber
Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 696
Tore: 1:0 Julien Yanda (7.), 1:1 Ken Mata (58.), 1:2 Dino Nuhanovic (87.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Gestern, 18:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
2
0
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
3
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
1
1
+Video

Heute, 14:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
14:00live