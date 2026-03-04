Regionalliga live: Velbert muss Bochum schlagen, Wiedenbrück vs Köln

Die SSVg Velbert will wieder siegen. – Foto: IMAGO/ Maximilian Koch

Die SSVg Velbert empfängt am Mittwochabend die U21 des VfL Bochum zum Nachholspiel in der Regionalliga West - und dieses Spiel muss das Schlusslicht gewinnen. Velbert kann einen großen Sprung im Keller machen und hat die Chance, den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen, zeitgleich sind die Voraussetzungen für die Zweitliga-Reserve ähnlich. Parallel muss der 1. FC Köln zum SC Wiedenbrück.

Die SSVg Velbert gehört 2026 zu den großen Überraschungen, denn der Aufsteiger war zur Winterpause schon abgeschlagen, hat sich aber mit Siegen und guten Auftritten zurückgekämpft. Allerdings hat die Mannschaft von Bogdan Komorowski zwei Probleme: Die Spiele gegen die direkte Konkurrenz wie gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf gehen oft verloren (1:2), andererseits werden die Bergischen nach Ablauf des Abends die meisten Partien der Liga absolviert haben. Zum Vergleich: Der SC Wiedenbrück, aktuell punktgleich, hätte dann wie der SV Rödinghausen noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Wuppertal droht Abstiegsplatz

Entsprechend muss Velbert gewinnen, ansonsten bedarf es sehr viel Schützenhilfe. Zeitgleich kann Bochum II, aktuell zwei Punkte mehr als Flutlicht-Rivale, das Schlusslicht abhängen. Entsprechend hat der VfL an diesem Abend sicherlich nichts zu verschenken, denn Bochum kann sogar den Wuppertaler SV (Rang 14) überholen.