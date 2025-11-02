 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Gelingt der SSVg Velbert ein Erfolgserlebnis.
Gelingt der SSVg Velbert ein Erfolgserlebnis. – Foto: Jochen Classen

Regionalliga live: Velbert in Köln, Siegen gegen Fortuna

Fünf spannende Duelle stehen am Sonntag in der Regionalliga West an. Unter anderem der 1. FC Bocholt, SSVg Velbert und die Sportfreunde Siegen sind im Einsatz.

Gleich fünf Duelle am Sonntag stehen in der Regionalliga West an diesem Allerheiligen-Wochenende statt. Die Sportfreunde Siegen sind mit neuem Trainer gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf gefordert, der 1. FC Bocholt reist zum BVB und Schlusslicht SSVg Velbert ist bei der U23 des 1. FC Köln gefordert. Außerdem tritt der Bonner SC beim SC Paderborn II an und Fortuna Köln will beim SC Wiedenbrück Tabellenplatz zwei verteidigen.

So läuft der 14. Spieltag der Regionalliga West

Das sind die Spiele am Sonntag

Live: Borussia Dortmund II - 1. FC Bocholt

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

Live: Sportfreunde Siegen - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

SC Paderborn II - Bonner SC

Heute, 18:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
18:00live

Live: SC Wiedenbrück - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

Live: 1. FC Köln II - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00

So geht es am kommenden Spieltag weiter

15. Spieltag
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Köln II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SC Wiedenbrück
So., 09.11.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Paderborn 07 II
So., 09.11.25 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Siegen
So., 09.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte
So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Wuppertaler SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - VfL Bochum II

