Regionalliga live: Velbert in Köln, Siegen gegen Fortuna

Gleich fünf Duelle am Sonntag stehen in der Regionalliga West an diesem Allerheiligen-Wochenende statt. Die Sportfreunde Siegen sind mit neuem Trainer gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf gefordert, der 1. FC Bocholt reist zum BVB und Schlusslicht SSVg Velbert ist bei der U23 des 1. FC Köln gefordert. Außerdem tritt der Bonner SC beim SC Paderborn II an und Fortuna Köln will beim SC Wiedenbrück Tabellenplatz zwei verteidigen.
>>> Wie die Partien am Freitag und Samstag gelaufen sind, erfahrt ihr hier.
15. Spieltag
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Köln II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SC Wiedenbrück
So., 09.11.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Paderborn 07 II
So., 09.11.25 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Siegen
So., 09.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte
So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Wuppertaler SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - VfL Bochum II