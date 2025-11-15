Regionalliga LIVE: Topspiel - SV Wacker Burghausen empfängt Aubstadt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Will sich gegen Aubstadt durchsetzen: Der SV Wacker Burghausen (weißes Trikot). – Foto: Mike Megapix
Der SV Wacker Burghausen trifft heute auf den TSV Aubstadt. Beide Teams trennen nur zwei Zähler - aktuell hat Aubstadt die Nase vorn. Anpfiff in der Wacker-Arena ist um 14 Uhr. Das Spiel im Live-Ticker.