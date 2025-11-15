 2025-10-30T14:25:35.653Z

Will sich gegen Aubstadt durchsetzen: Der SV Wacker Burghausen (weißes Trikot).
Will sich gegen Aubstadt durchsetzen: Der SV Wacker Burghausen (weißes Trikot). – Foto: Mike Megapix

Regionalliga LIVE: Topspiel - SV Wacker Burghausen empfängt Aubstadt

18. Spieltag der Regionalliga Bayern

Der SV Wacker Burghausen trifft heute auf den TSV Aubstadt. Beide Teams trennen nur zwei Zähler - aktuell hat Aubstadt die Nase vorn. Anpfiff in der Wacker-Arena ist um 14 Uhr. Das Spiel im Live-Ticker.

