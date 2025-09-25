 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Die SSVg Velbert ist schon am Donnerstag erneut im Einsatz.
Die SSVg Velbert ist schon am Donnerstag erneut im Einsatz.

Regionalliga live: SSVg Velbert trifft auf den 1. FC Bocholt

Der Regionalligaspieltag beginnt bereits am Donnerstagabend mit der Partie zwischen der SSVg Velbert und dem 1. FC Bocholt.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Bereits am Donnerstagabend geht es in der Regionalliga West wieder um Punkte. Zum Auftakt des Spieltags empfängt Schlusslicht SSVg Velbert den 1. FC Bocholt. Beide Mannschaften können mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein und stehen entsprechend unter Druck. Am Freitag ist dann der Tabellenführer gefordert. Unter Flutlicht kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen den Sportfreunden Siegen und der U23 des VfL Bochum. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft der 10. Spieltag der Regionalliga West

Velbert gegen Bocholt am Donnerstag

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg Velbert
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt
19:30live

Tabellenführer Siegen unter Flutlicht

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde Siegen
VfL Bochum
VfL Bochum II
19:30live

Das sind die Spiele am Samstag

1. FC Köln II - FC Gütersloh

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln II
FC Gütersloh
FC Gütersloh
14:00

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC Wiedenbrück
RW Oberhausen
RW Oberhausen
14:00live

Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde Lotte
Wuppertaler SV
Wuppertaler SV
14:00

SV Rödinghausen - Fortuna Köln

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV Rödinghausen
SC Fortuna Köln
Fortuna Köln
14:00live

FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
FC Schalke 04
Schalke 04 II
Fortuna Düsseldorf
F. Düsseld. II
16:00live

Diese Spiele gibt es außerdem

Borussia Dortmund II - Bonner SC

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Bor.Dortmund II
Bonner SC
Bonner SC
14:00live

SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach II

Mo., 29.09.2025, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07 II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MG II
14:00live

So geht es weiter

11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SV Rödinghausen
Fr., 03.10.25 18:00 Uhr FC Gütersloh - SC Wiedenbrück
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Lotte
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund II
So., 05.10.25 14:00 Uhr Bonner SC - FC Schalke 04 II
So., 05.10.25 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Siegen

