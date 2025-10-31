 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
RWO ist beim Wuppertaler SV gefordert.
RWO ist beim Wuppertaler SV gefordert. – Foto: Robin Bogaletzki

Regionalliga live: Spitzenreiter eröffnet, Traditionsduell amFreitag

Volles Programm bietet die Regionalliga West schon am Freitagabend. Schalke 04 II, SV Rödinghausen, Sportfreund Lotte, FC Gütersloh, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen sind im Einsatz.

Eröffnet wird der 14. Spieltag in der Regionalliga West am Freitagabend vom Tabellenführer FC Schalke 04 II, der den SV Rödinghausen im Parkstadion empfängt. Ebenfalls um Punkte spielen die Sportfreunde Lotte und der FC Gütersloh, sowie der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen, die sich im Traditionsduell gegenüberstehen. Erstmals mit neuem Trainer sind die Sportfreunde Siegen am Sonntag gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft der 14. Spieltag der Regionalliga West

Live: FC Schalke 04 II - SV Rödinghausen

Heute, 18:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
18:30live

Live: Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

Heute, 19:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live

Live: Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:30

Live: Borussia Mönchengladbach II - VfL Bochum II

Morgen, 18:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
18:00live

Live: Borussia Dortmund II - 1. FC Bocholt

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

Live: Sportfreunde Siegen - Fortuna Düsseldorf II

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

Live: SC Paderborn II - Bonner SC

So., 02.11.2025, 18:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
18:00live

Live: SC Wiedenbrück - Fortuna Köln

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

Live: 1. FC Köln II - SSVg Velbert

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00

So geht es am kommenden Spieltag weiter

15. Spieltag
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Köln II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SC Wiedenbrück
So., 09.11.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Paderborn 07 II
So., 09.11.25 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Siegen
So., 09.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte
So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Wuppertaler SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - VfL Bochum II

