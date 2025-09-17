Regionalliga live: So läuft der Mittwoch - erstes Spiel um 14 Uhr

________________
Liveticker: FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
________________
Liveticker: SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
________________
Liveticker: SSVg Velbert - Bonner SC
________________
Liveticker: Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
________________
Liveticker: SC Paderborn II - Wuppertaler SV
SC Fortuna Köln – 1. FC Bocholt 1:1SC Fortuna Köln:
Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, Kevin Brechmann (95. Younes Derbali), David Haider, Tom Geerkens (87. Kian Hekmat), Rafael Garcia (75. Jonas Michelbrink), Nico Thier (75. Luca Majetic), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz (87. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink1. FC Bocholt:
Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Jeff Mensah, Jonas Carls (93. Aaron Bayakala), Jan Holldack (81. Nicolas Hirschberger), Maximilian Adamski, Marvin Lorch (93. Maik Amedick), Johannes Dörfler (67. Patrick Kurzen), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di BenedettoSchiedsrichter:
Nils Hasse - Zuschauer:
2379Tore:
0:1 Jonas Carls (13.), 1:1 Luca Majetic (90.+8)Gelb-Rot:
Maximilian Adamski (67./1. FC Bocholt/Wiederholtes Faul)Gelb-Rot:
Adrian Stanilewicz (70./SC Fortuna Köln/Faul)
SC Wiedenbrück – VfL Bochum II 0:0SC Wiedenbrück:
Marcel Hölscher, Christian Stabenau (67. Mats Brune), Joel Udelhoven, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz, Saban Kaptan, Benjamin Friesen (89. Matvey Obolkin), Fabio Riedl (67. Joschka Kroll), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai (74. Dimitrios Touratzidis), Marlon Lakämper (74. Davud Tuma) - Trainer: Sascha Mölders - Trainer: Dominik SammerVfL Bochum II:
Hugo Rölleke, Niko Bozickovic, Daniel Hülsenbusch, Jamil Najjar, Jaden Korzynietz (83. Nicolas Abdat), Benjamin Dreca (66. Henri Matter), Lennart Koerdt (66. Jonathan Akaegbobi), Niklas Jahn (83. Lirim Jashari), Vahidin Turudija, Ben Heuser, Luis Hartwig - Trainer: Heiko ButscherSchiedsrichter:
Fabian Kiehl - Zuschauer:
313Tore:
keine Tore
Borussia Dortmund II – FC Gütersloh 2:1
Borussia Dortmund II: Marcel Johnen, Ben Hüning, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Antonio Fóti, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jordi Paulina (53. Bennedikt Wüstenhagen), Babis Drakas, Ousmane Diallo (85. Arne Wessels), Joseph Boyamba (85. Ismael Mansaray) - Trainer: Daniel Rios
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke (86. Henri Bollmann), David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling (58. Sandro Reyes), Julius Langfeld (66. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 1296
Tore: 1:0 Ben Hüning (50.), 1:1 Patrik Twardzik (69.), 2:1 Babis Drakas (73.)
________________
Der nächste Spieltag
9. Spieltag
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Sportfreunde Lotte
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Paderborn 07 II
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Siegen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SSVg Velbert
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bonner SC - SV Rödinghausen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - FC Schalke 04 II
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Köln II
So., 21.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Borussia Dortmund II
________________
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: