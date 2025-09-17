 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Siegen spielt am Mittwoch, Bocholt holte am Dienstag ein 1:1.
Siegen spielt am Mittwoch, Bocholt holte am Dienstag ein 1:1. – Foto: Marco Bader

Regionalliga live: So läuft der Mittwoch

Regionalliga West: Die Englische Woche geht mit den Teams des Wuppertaler SV, der Sportfreunde Siegen, RW Oberhausen oder auch Borussia Mönchengladbach U23 und Bonner SC weiter.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Spieltag 8 der Regionalliga West geht am Mittwochabend in die 2. Runde: Die SSVg Velbert und der Bonner SC bestreiten ein absolutes Kellerduell, die Sportfreunde Siegen wollen gegen die Sportfreunde Lotte ihre Tabellenführung ausbauen und RW Oberhausen hofft auf einen Dreier beim FC Schalke 04 II. Außerdem empfängt der SV Rödinghausen Fortuna Düsseldorf II, der Wuppertaler SV gastiert beim SC Paderborn II und schon um 14 Uhr eröffnen der 1. FC Köln II und Borussia Mönchengladbach II den Spieltag. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss die Spielberichte.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

________________

Liveticker: 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
2
1
Abpfiff

________________

Liveticker: FC Schalke 04 II - RW Oberhausen

Heute, 19:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live

________________

Liveticker: SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 19:30 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:30live

________________

Liveticker: SSVg Velbert - Bonner SC

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
19:30live

________________

Liveticker: Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:30live

________________

Liveticker: SC Paderborn II - Wuppertaler SV

Heute, 19:30 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live

Gestern, 19:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
1
1
Abpfiff
SC Fortuna Köln – 1. FC Bocholt 1:1
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, Kevin Brechmann (95. Younes Derbali), David Haider, Tom Geerkens (87. Kian Hekmat), Rafael Garcia (75. Jonas Michelbrink), Nico Thier (75. Luca Majetic), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz (87. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Jeff Mensah, Jonas Carls (93. Aaron Bayakala), Jan Holldack (81. Nicolas Hirschberger), Maximilian Adamski, Marvin Lorch (93. Maik Amedick), Johannes Dörfler (67. Patrick Kurzen), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 2379
Tore: 0:1 Jonas Carls (13.), 1:1 Luca Majetic (90.+8)
Gelb-Rot: Maximilian Adamski (67./1. FC Bocholt/Wiederholtes Faul)
Gelb-Rot: Adrian Stanilewicz (70./SC Fortuna Köln/Faul)

Gestern, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
0
0
Abpfiff
SC Wiedenbrück – VfL Bochum II 0:0
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau (67. Mats Brune), Joel Udelhoven, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz, Saban Kaptan, Benjamin Friesen (89. Matvey Obolkin), Fabio Riedl (67. Joschka Kroll), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai (74. Dimitrios Touratzidis), Marlon Lakämper (74. Davud Tuma) - Trainer: Sascha Mölders - Trainer: Dominik Sammer
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Niko Bozickovic, Daniel Hülsenbusch, Jamil Najjar, Jaden Korzynietz (83. Nicolas Abdat), Benjamin Dreca (66. Henri Matter), Lennart Koerdt (66. Jonathan Akaegbobi), Niklas Jahn (83. Lirim Jashari), Vahidin Turudija, Ben Heuser, Luis Hartwig - Trainer: Heiko Butscher
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 313
Tore: keine Tore

Gestern, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
2
1
Abpfiff
Borussia Dortmund II – FC Gütersloh 2:1
Borussia Dortmund II: Marcel Johnen, Ben Hüning, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Antonio Fóti, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jordi Paulina (53. Bennedikt Wüstenhagen), Babis Drakas, Ousmane Diallo (85. Arne Wessels), Joseph Boyamba (85. Ismael Mansaray) - Trainer: Daniel Rios
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke (86. Henri Bollmann), David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling (58. Sandro Reyes), Julius Langfeld (66. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 1296
Tore: 1:0 Ben Hüning (50.), 1:1 Patrik Twardzik (69.), 2:1 Babis Drakas (73.)

________________

Der nächste Spieltag

9. Spieltag
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Sportfreunde Lotte
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Paderborn 07 II
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Siegen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SSVg Velbert
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bonner SC - SV Rödinghausen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - FC Schalke 04 II
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Köln II
So., 21.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Borussia Dortmund II

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 017.9.2025, 18:30 Uhr
