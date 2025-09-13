Regionalliga live: So läuft der 7. Spieltag - mit RWO, BVB & Fortuna

Der 7. Spieltag der Regionalliga West ist bereits im vollen Gange, denn Fortuna Köln hat schon Anfang September beim Bonner SC gewonnen. Am Freitag hat der 1. FC Bocholt den Anschluss an den Tabellenführer Sportfreunde Siegen verloren, und im Mittelfeld der Liga teilen sich die Sportfreunde Lotte und der SC Paderborn U21 die Punkte. Wie der Samstag läuft, erfahrt ihr hier.
Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)
Sportfreunde Lotte – SC Paderborn 07 II 1:1
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Fabian Rüth, Jonathan Riemer (60. Luca Kerkemeyer), Jonas Kehl, Luca Horn (46. Diamant Berisha), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (79. Dino Bajric), Marc Heider, Leon Demaj, Moussa Doumbouya (46. Isaak Nwachukwu) - Trainer: Fabian Lübbers
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer (85. Julius Bugenhagen), Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Medin Kojic, Bennit Bröger (67. Max Ritter), Travis de Jong (75. Henrik Koch), Georg Ermolaev, Kevin Gleissner (85. Joel Vega Zambrano) - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 933
Tore: 0:1 Travis de Jong (53.), 1:1 Leon Demaj (67. Foulelfmeter)
1. FC Bocholt – Sportfreunde Siegen 0:2
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Johannes Dörfler (79. Philipp Hanke), Jeff Mensah, Nicolas Hirschberger (35. Cedric Euschen), Maximilian Adamski (79. Jan Holldack), Marvin Lorch (54. Jonas Carls), Patrick Kurzen (54. Aaron Bayakala), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader (65. Ömer Tokac), Shaibou Oubeyapwa (61. Derrick Kyere), Arif Güclü (71. Jan-Luca Rumpf), Dustin Willms (71. Josue Santo) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2402
Tore: 0:1 Dustin Willms (51.), 0:2 Derrick Kyere (84.)
Rot: Dawyn-Paul Donner (22./1. FC Bocholt/Notbremse)
8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II
Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV
