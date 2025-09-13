 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Die SSVg Velbert hofft auf den ersten Sieg. Gladbach im Topspiel.
Die SSVg Velbert hofft auf den ersten Sieg. Gladbach im Topspiel. – Foto: SSVg Velbert 02

Regionalliga live: So läuft der 7. Spieltag - mit RWO, BVB & Fortuna

Regionalliga West live: Der 1. FC Bocholt verliert gegen die Sportfreunde Siegen und verlieren den Anschluss. Am Samstag sind unter anderem RW Oberhausen, Wuppertaler SV, Borussia Mönchengladbach U23 und Fortuna Köln im Einsatz.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der 7. Spieltag der Regionalliga West ist bereits im vollen Gange, denn Fortuna Köln hat schon Anfang September beim Bonner SC gewonnen. Am Freitag hat der 1. FC Bocholt den Anschluss an den Tabellenführer Sportfreunde Siegen verloren, und im Mittelfeld der Liga teilen sich die Sportfreunde Lotte und der SC Paderborn U21 die Punkte. Wie der Samstag läuft, erfahrt ihr hier.

>>> Folgt dem neuen Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem neuen Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

________________

Liveticker: Borussia Mönchengladbach U23 - FC Schalke 04 U23

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
0
0

________________

Liveticker: VfL Bochum U21 - 1. FC Köln U21

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
0
0

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
0
0

________________

Liveticker: Fortuna Düsseldorf U23 - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
0

________________

Liveticker: FC Gütersloh - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
0
0

________________

Liveticker: Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund U23

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
0
0

________________

Fortuna Köln reicht starke Phase in Bonn

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
3
Fortuna Köln hat bereits am 5. September die Auswärtspartie beim Bonner SC gewonnen, wie hier nachzulesen ist.

Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)

________________

Paderborn holt Punkte in Lotte

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
1
1
Abpfiff
Der SC Paderborn hat mit seiner U21 einen Punkt aus Lotte mitgenommen. Travis de Jong traf nach der Pause für den SCP (53.), allerdings traf Leon Demaj zeitig zum 1:1-Endstand (67.). Damit sind beide Klubs im Mittelfeld Nachbarn, vermutlich auch über den Freitag hinaus.

Sportfreunde Lotte – SC Paderborn 07 II 1:1
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Fabian Rüth, Jonathan Riemer (60. Luca Kerkemeyer), Jonas Kehl, Luca Horn (46. Diamant Berisha), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (79. Dino Bajric), Marc Heider, Leon Demaj, Moussa Doumbouya (46. Isaak Nwachukwu) - Trainer: Fabian Lübbers
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer (85. Julius Bugenhagen), Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Medin Kojic, Bennit Bröger (67. Max Ritter), Travis de Jong (75. Henrik Koch), Georg Ermolaev, Kevin Gleissner (85. Joel Vega Zambrano) - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 933
Tore: 0:1 Travis de Jong (53.), 1:1 Leon Demaj (67. Foulelfmeter)

________________

Bocholt verliert den Anschluss

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
0
2
Abpfiff
Die Sportfreunde Siegen gewannen am Freitag das Topspiel beim 1. FC Bocholt und bleiben ungeschlagen. Der FCB, Vizemeister von 2024 und einer der Favoriten auf die Meisterschaft, hat den Aufsteiger jetzt aus den Augen verloren, denn Bocholt hat acht Punkte weniger und rangiert im absoluten Mittelfeld - mehr hier.

1. FC Bocholt – Sportfreunde Siegen 0:2
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Johannes Dörfler (79. Philipp Hanke), Jeff Mensah, Nicolas Hirschberger (35. Cedric Euschen), Maximilian Adamski (79. Jan Holldack), Marvin Lorch (54. Jonas Carls), Patrick Kurzen (54. Aaron Bayakala), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader (65. Ömer Tokac), Shaibou Oubeyapwa (61. Derrick Kyere), Arif Güclü (71. Jan-Luca Rumpf), Dustin Willms (71. Josue Santo) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2402
Tore: 0:1 Dustin Willms (51.), 0:2 Derrick Kyere (84.)
Rot: Dawyn-Paul Donner (22./1. FC Bocholt/Notbremse)

________________

Der nächste Spieltag

8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II
Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 013.9.2025, 13:11 Uhr
André NückelAutor