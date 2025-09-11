 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Lotte will mit einem Heimsieg oben dranbleiben.
Lotte will mit einem Heimsieg oben dranbleiben. – Foto: SSVg Velbert 02

Regionalliga live: Siegen in Bocholt, Lotte empfängt Paderborn II

Regionalliga West live: Die Sportfreunde Siegen gastieren beim 1. FC Bocholt, die Sportfreunde Lotte empfangen am Freitag den SC Paderborn U21.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der 7. Spieltag der Regionalliga West ist bereits im vollen Gange, denn Fortuna Köln hat schon Anfang September beim Bonner SC gewonnen. Nun folgen die restlichen Partien, angefangen am Freitag mit dem Gastspiel der Sportfreunde Siegen beim 1. FC Bocholt und dem Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen die U21 des SC Paderborn. So läuft der Spieltag:

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem neuen Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

________________

Fortuna Köln reicht starke Phase in Bonn

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
3
Fortuna Köln hat bereits am 5. September die Auswärtspartie beim Bonner SC gewonnen, wie hier nachzulesen ist.

Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)

________________

Liveticker: Sportfreunde Lotte - SC Paderborn U21

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:30live

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - Sportfreunde Siegen

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:30live

________________

Liveticker: Borussia Mönchengladbach U23 - FC Schalke 04 U23

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live

________________

Liveticker: VfL Bochum U21 - 1. FC Köln U21

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

________________

Liveticker: Fortuna Düsseldorf U23 - SSVg Velbert

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

________________

Liveticker: FC Gütersloh - SV Rödinghausen

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00

________________

Liveticker: Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund U23

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00live

________________

Der nächste Spieltag

8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II
Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 011.9.2025, 15:00 Uhr
André NückelAutor