Regionalliga live: Siegen in Bocholt, Lotte empfängt Paderborn II

Der 7. Spieltag der Regionalliga West ist bereits im vollen Gange, denn Fortuna Köln hat schon Anfang September beim Bonner SC gewonnen. Nun folgen die restlichen Partien, angefangen am Freitag mit dem Gastspiel der Sportfreunde Siegen beim 1. FC Bocholt und dem Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen die U21 des SC Paderborn. So läuft der Spieltag:
Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)
8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II
Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV
