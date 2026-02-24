Regionalliga live: SF Siegen hat Gladbach im Blick - SCP gastiert Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen bestreiten am Dienstag endlich ihr erstes Spiel des Monats. Gast ist der SC Paderborn II, der im Februar schon dreimal auf dem Platz stand. von André Nückel · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Siegen darf wieder spielen - und auch jubeln? – Foto: Imago Images

Für die Sportfreunde Siegen geht es endlich weiter - und endlich ist angemessen! Wegen der Witterung hat der Aufsteiger in der Regionalliga West im Februar noch gar nicht gespielt. Gegen den SC Paderborn II werden ab Dienstag die Nachholspiel-Wochen offiziell eröffnet, schließlich hat kein anderer Klub weniger Regionalliga-Partien als Siegen (19) absolviert.

Heute, 19:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 19:00 live PUSH

Paderborn II war in diesem Monat schon dreimal im Einsatz und hat als Tabellenelfter acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Sportfreunde können mit einem Heimdreier an Borussia Mönchengladbach II vorbeiziehen und wären dann wieder voll im Rennen um die Vizemeisterschaft. Im ersten Aufeinandertreffen siegten die Siegerländer mit 2:0. Trainer Boris Schommers verrät nach einem internen Testspiel den Vereinsmedien: „Man spürt die Lust auf Fußball bei jedem einzelnen Spieler. Der Test war absolut auf Regionalliga-Niveau und hat uns weitergebracht. Paul-Philipp Besong wird zum ersten Mal einen Fuß auf den Platz setzen. Ich erhoffe mir eine gute Performance von ihm zum Einstand - in der Startelf."