Regionalliga live: SF Siegen gegen SC Paderborn II im Ticker

Für die Sportfreunde Siegen geht es endlich weiter - und endlich ist angemessen! Wegen der Witterung hat der Aufsteiger in der Regionalliga West im Februar noch gar nicht gespielt. Gegen den SC Paderborn II werden ab Dienstag die Nachholspiel-Wochen offiziell eröffnet, schließlich hat kein anderer Klub weniger Regionalliga-Partien als Siegen (19) absolviert.
Paderborn II war in diesem Monat schon dreimal im Einsatz und hat als Tabellenelfter acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Sportfreunde können mit einem Heimdreier an Borussia Mönchengladbach II vorbeiziehen und wären dann wieder voll im Rennen um die Vizemeisterschaft. Im ersten Aufeinandertreffen siegten die Siegerländer mit 2:0.
Trainer Boris Schommers verrät nach einem internen Testspiel den Vereinsmedien: „Man spürt die Lust auf Fußball bei jedem einzelnen Spieler. Der Test war absolut auf Regionalliga-Niveau und hat uns weitergebracht. Paul-Philipp Besong wird zum ersten Mal einen Fuß auf den Platz setzen. Ich erhoffe mir eine gute Performance von ihm zum Einstand - in der Startelf."
Während Paderborn schon am Samstag gegen die Sportfreunde Lotte antritt, geht es für Siegen erst am Sonntag weiter. Die Siegerländer werden dabei auch ihren Blick am Donnerstag noch auf den 1. FC Bocholt richten, denn der kommende Ligagegner trifft im Niederrheinpokal auf RW Oberhausen und hat dadurch eine kürzere Pause.
24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen
25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück