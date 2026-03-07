Regionalliga live: Schneckenrennen im Abstiegskampf, Fortuna vor Coup

Mit Wohlwollen haben die Spieler von Fortuna Köln die Freitagabendspiele in der Regionalliga West verfolgt, denn die gesamte Verfolgergruppe teilte brav die Punkte untereinander auf. Die Domstädter haben nun beim 1. FC Bocholt die Chance, sich weiter an der Tabellenspitze abzusetzen. Die SSVg Velbert ist beim Bonner SC gefordert, die U23 von Fortuna Düsseldorf arbeitet gegen den SV Rödinghausen weiter an der 40-Punkte-Marke. Dringend Zähler benötigt auch der Wuppertaler SV, der auf die U21 des SC Paderborn trifft. Diese Partien stehen außerdem an.
>>> Vorentscheidung? Konkurrenten spielen für den Spitzenreiter
26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen
