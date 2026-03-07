Regionalliga live: Schneckenrennen im Abstiegskampf, Fortuna vor Coup

Die SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf wollen im Abstiegskampf punkten. – Foto: Jochen Classen

Mit Wohlwollen haben die Spieler von Fortuna Köln die Freitagabendspiele in der Regionalliga West verfolgt, denn die gesamte Verfolgergruppe teilte brav die Punkte untereinander auf. Die Domstädter haben nun beim 1. FC Bocholt die Chance, sich weiter an der Tabellenspitze abzusetzen. Die SSVg Velbert ist beim Bonner SC gefordert, die U23 von Fortuna Düsseldorf arbeitet gegen den SV Rödinghausen weiter an der 40-Punkte-Marke. Dringend Zähler benötigt auch der Wuppertaler SV, der auf die U21 des SC Paderborn trifft. Diese Partien stehen außerdem an.

>>> Vorentscheidung? Konkurrenten spielen für den Spitzenreiter