Regionalliga LIVE: Schießt sich der FC Bayern II heute aus der Krise?

Drei Spiele ohne Sieg: Die Amateure des FC Bayern wollen am Samstagnachmittag wieder auf Erfolgskurs gehen, Anpfiff ist um 14:00 Uhr. Wir berichten LIVE.

München – Die Amateure des FC Bayern München empfangen heute um 14:00 Uhr im Heimspiel der Regionalliga Bayern ihre Gäste von Viktoria Aschaffenburg. Nach der bitteren 0:3-Niederlage beim VfB Eichstätt möchten die Münchner Jung-Talente an der Grünwalder Straße sofort wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Ausgangslage ist klar: Drei Spiele ohne Sieg. Und auch zuletzt sind die Amateure leer ausgegangen, als ein früher Gegentreffer, ein unglückliches Eigentor und eine rote Karte gegen Ljubo Puljić (ab der 57. Minute in Unterzahl) die Begegnung gegen Eichstätt entschieden haben. Demgegenüber stehen die Gäste aus Aschaffenburg, die einen schwierigen Oktober hinter sich haben und nach 16 Spieltagen auf dem ersten Relegationsplatz rangieren. Im letzten Jahr jedoch konnte Bayern in beiden direkten Duellen mit dem Gegner die Oberhand behalten – eine Statistik, die Mut macht.

Trainer Holger Seitz warnt vor einem tief stehenden Kontrahenten: „Wir erwarten eine tief verteidigende Aschaffenburger Mannschaft. Wir müssen daher sehr aufmerksam und entschlossen auf die zweiten Bälle gehen, das könnte spielentscheidend werden.“ Personell bleiben die Karten etwas kompliziert: Mitunter fehlen mehrere Spieler verletzt, darunter Steve Breitkreuz, Younes Aitamer und Roko Mijatović (alle Knieverletzungen). Auch Schmitz, Rüger und Manuba stehen aktuell nicht zur Verfügung, hinzu kommt der gesperrte Puljić.