Allgemeines

Regionalliga live: RWO und S04 im Verfolgerduell - Köln in Bocholt

Mit dem Verfolgerduell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und der U23 des FC Schalke 04 startet der Spieltag in der Regionalliga West am Freitagabend. Das steht außerdem an.

von Marcel Eichholz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
RW Oberhausen ist am Freitag unter Flutlicht im Einsatz.
RW Oberhausen ist am Freitag unter Flutlicht im Einsatz. – Foto: Imago Images

Im Idealfall könnte Fortuna Köln den Vorsprung an der Tabellenspitze der Regionalliga West an diesem Spieltag auf acht Zähler ausbauen, doch er könnte auch auf drei Zähler schrumpfen. Den ersten Teil der Gleichung gibt es am Freitagabend im Verfolgerduell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und der U23 des FC Schalke 04. Teil zwei folgt am Samstag, wenn die Domstädter beim 1. FC Bocholt gastieren. Weiter eng geht es im Tabellenkeller zur Sache. Das Kellerduell zwischen dem VfL Bochum II und dem SC Wiedenbrück steigt am Sonntag. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

________________

Liveticker: Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04 II

Morgen, 19:30 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
19:30live

________________

Liveticker: FC Gütersloh - Borussia Dortmund II

Morgen, 19:30 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
19:30live

________________

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

________________

Liveticker: Bonner SC - SSVg Velbert

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - Fortuna Köln

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

________________

Liveticker: Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - SC Paderborn II

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00live

________________

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II

Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
16:00live

________________

Liveticker: VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen

____

