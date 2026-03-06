Regionalliga live: RW Oberhausen und S04 im Verfolgerduell

Im Idealfall könnte Fortuna Köln den Vorsprung an der Tabellenspitze der Regionalliga West an diesem Spieltag auf acht Zähler ausbauen, doch er könnte auch auf drei Zähler schrumpfen. Den ersten Teil der Gleichung gibt es am Freitagabend im Verfolgerduell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und der U23 des FC Schalke 04. Teil zwei folgt am Samstag, wenn die Domstädter beim 1. FC Bocholt gastieren. Weiter eng geht es im Tabellenkeller zur Sache. Das Kellerduell zwischen dem VfL Bochum II und dem SC Wiedenbrück steigt am Sonntag. Diese Begegnungen gibt es außerdem.
26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen
