Regionalliga live: RW Oberhausen muss endlich punkten Regionalliga West: Am Sonntag empfängt Rot-Weiß Oberhausen Den Aufsteiger Bonner SC - und muss dringend punkten.

Nur noch einen ganz kleinen Schritt ist Rot-Weiß Oberhausen von einem gänzlich verpatzen Saisonauftakt entfernt. Nach zwei Niederlagen an den ersten beiden Spieltagen in der Regionalliga West bekommen es die Kleeblätter am Sonntag mit dem Aufsteiger Bonner SC zu tun. Der ist deutlich besser in die Spielzeit gekommen und dürfte sich auch in Oberhausen etwas Zählbares ausrechnen.

So haben sich Fans, Spieler und Verantwortliche von Rot-Weiß Oberhausen den Start in die neue Saison sicherlich nicht vorgestellt. Gleich am ersten Spieltag setzte es eine 0:2-Niederlage vor heimischem Publikum gegen den FC Gütersloh, eine Woche drauf folgte die knappe 0:1-Pleite bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf. Ausgerechnet Routinier Moritz Stoppelkamp verpasste es kurz vor Schluss, per Strafstoß auszugleichen, womit es erneut ohne Punkte endete. Nach zwei absolvierten Spieltagen rangiert RWO demnach ganz weit unten in der Tabelle und belegt den vorletzten Platz.

Ganz anders verlief der Auftakt für den Bonner SC. Der Aufsteiger vom Mittelrhein schlug gleich zu Beginn Mit-Aufsteiger VfL Bochum U21 überraschend deutlich mit 4:1, ehe dann eine ebenso klare 0:4-Niederlage gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach folgte. Nichtsdestotrotz stehen aktuell drei Zähler auf der Haben-Seite, die sich mit Rang elf im Klassement widerspiegeln.