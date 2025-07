Regionalliga live: Köln legt vor, erste Konferenz am Samstag

Anders als in der Vorsaison hat sich vor dem Auftakt in die Regionalliga West noch kein eindeutiger Meisterschaftsfavorit herauskristallisiert. Fortuna Köln löste am Freitagabend bereits die Aufgabe beim Wuppertaler SV mit einem 2:0-Erfolg und durfte damit als erste Mannschaft von der Spitze grüßen. Am Samstag könnten die Rheinländer jedoch schnell wieder vom Platz an der Sonne verdrängt werden.

Gemessen an den Abschlusspositionierungen aus der Vorsaison, sind auch RW Oberhausen und der FC Gütersloh recht weit oben zu erwarten, wobei die Ostwestfalen die personellen Abgänge von Phil Beckhoff, Allan Firmino Dantas und Sandro Reyes kaschieren müssen. Die Kleeblätter aus Oberhausen sind in der Tiefe und Breite wohl noch stärker als im Vorjahr aufgestellt.

Gleiches gilt auch für den 1. FC Bocholt, der die abgelaufen Saison schnellstmöglich abhaken und wieder in Richtung 3. Liga angreifen möchte. Die erste Standortbestimmung für das Team von Gabriele di Benedetto findet am Hünting gegen den 1. FC Köln II statt.

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem den fünf neuen Mannschaften in der Liga. Drittliga-Absteiger Borussia Dortmunds U23 gastiert bei der zweiten Mannschaft vom SC Paderborn. Im Ruhrstadion kommt es zum Aufsteigerduell zwischen dem VfL Bochum II und dem Bonner SC. Die Sportfreunde Siegen empfangen den SV Rödinghausen, die SSVg Velbert hat mit den Sportfreunden Lotte einen echten Brocken vor der Brust.

