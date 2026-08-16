Regionalliga live: Köln II & FC Gütersloh kämpfen um Platz 1

Am 3. Spieltag der Regionalliga West empfängt die U21 des 1. FC Köln den FC Gütersloh - beide Klubs sind noch ungeschlagen. Die Ostwestfalen haben ihre Auftaktspiele gewonnen, der Effzeh bezwang den SC Wiedenbrück und holte bei Borussia Dortmund II ein Unentschieden. Tabellarisch ist das Sonntagsspiel der Regionalliga ein Kracher - der FC Gütersloh kann unabhängig von den anderen Resultaten am Spieltag Tabellenführer werden. Hier gibt es zunächst den Liveticker, im Anschluss folgt der Spielbericht.
4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - FC Schalke 04 II
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - SV Bergisch Gladbach 09
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - VfB 03 Hilden
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Köln II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Bonner SC
So., 23.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Mi., 16.09.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Westfalia Rhynern
5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Bonner SC - VfL Bochum II
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Westfalia Rhynern - FC Gütersloh
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - Borussia Dortmund II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - RW Oberhausen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SG Wattenscheid 09