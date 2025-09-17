Regionalliga live: Kellerduell zwischen SSVg Velbert & Bonner SC

Die Aufsteiger in der Regionalliga West haben es bislang noch nicht so leicht. Die SSVg Velbert und der Bonner SC sind der lebendige Beweis: Nach sieben Spieltagen belegen die beiden Vorjahres-Meister von Mittelrhein und Niederrhein die letzten beiden Tabellenplätze.
Die blauen Löwen aus Velbert warten gar nicht auf den ersten Saisonsieg, waren davon aber bislang noch nicht so weit entfernt. So gab die Mannschaft von Ismail Jaroui in der vergangenen Woche nach langzeitiger Führung gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf noch spät das Spiel aus der Hand.
In Summe ist der Saisonstart der Velbert als unglücklich zusammenzufassen. Gnadenlos unterlegen war man vielleicht nur gegen den FC Gütersloh (0:3), ansonsten konnten man sich in den ersten Partien schon recht ordentlich verkaufen, es fehlt nur noch am zählbaren Ertrag.
In Bonn durfte man sich nach dem furiosen Saisonauftakt gegen die U21 des VfL Bochum (4:1) durchaus mehr erhoffen, doch die Rheinlöwen konnten die Frühform nicht bestätigen. Dass sich die Vereinsverantwortlichen auch durchaus mehr vom Saisonstart erhofft hatten, lässt sich auch an der Neu-Installation von Björn Mehnert auf der Trainerbank für den zuvor entlassenen Sascha Glatzel ablesen.
Der erhoffte Impulswechsel blieb mit einem Punkt aus zwei Spielen noch aus, sicherlich werden beide Seiten nun einen Befreiungsschlag einplanen, mit welchem der Weg zu den Nicht-Aufstiegsplätzen auch nicht mehr allzu weit in der Ferne liegt.
