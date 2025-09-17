 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Velbert wartet noch auf den ersten Sieg.
Velbert wartet noch auf den ersten Sieg. – Foto: SSVg Velbert 02

Regionalliga live: Kellerduell zwischen SSVg Velbert & Bonner SC

Regionalliga West: Auf dem Papier trifft der Tabellenletzte auf den Vorletzten. Im Duell zwischen der SSVg Velbert und dem Bonner SC geht es also auch in gewisser Hinsicht um das Einleiten einer Trendwende nach dürftigem Saisonstart. Die Redaktion von FuPa Niederrhein berichtet live aus dem Stadion.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
SSVg Velbert
Bonner SC

Die Aufsteiger in der Regionalliga West haben es bislang noch nicht so leicht. Die SSVg Velbert und der Bonner SC sind der lebendige Beweis: Nach sieben Spieltagen belegen die beiden Vorjahres-Meister von Mittelrhein und Niederrhein die letzten beiden Tabellenplätze.

Velbert startete glücklos

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
19:30live

Die blauen Löwen aus Velbert warten gar nicht auf den ersten Saisonsieg, waren davon aber bislang noch nicht so weit entfernt. So gab die Mannschaft von Ismail Jaroui in der vergangenen Woche nach langzeitiger Führung gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf noch spät das Spiel aus der Hand.

In Summe ist der Saisonstart der Velbert als unglücklich zusammenzufassen. Gnadenlos unterlegen war man vielleicht nur gegen den FC Gütersloh (0:3), ansonsten konnten man sich in den ersten Partien schon recht ordentlich verkaufen, es fehlt nur noch am zählbaren Ertrag.

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa

Bonns Trainereffekt mit Verzögerung?

In Bonn durfte man sich nach dem furiosen Saisonauftakt gegen die U21 des VfL Bochum (4:1) durchaus mehr erhoffen, doch die Rheinlöwen konnten die Frühform nicht bestätigen. Dass sich die Vereinsverantwortlichen auch durchaus mehr vom Saisonstart erhofft hatten, lässt sich auch an der Neu-Installation von Björn Mehnert auf der Trainerbank für den zuvor entlassenen Sascha Glatzel ablesen.

Der erhoffte Impulswechsel blieb mit einem Punkt aus zwei Spielen noch aus, sicherlich werden beide Seiten nun einen Befreiungsschlag einplanen, mit welchem der Weg zu den Nicht-Aufstiegsplätzen auch nicht mehr allzu weit in der Ferne liegt.

>>> FuPa Niederrhein bietet ab sofort wieder einen WhatsApp-Service an.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 017.9.2025, 15:38 Uhr
Markus BeckerAutor