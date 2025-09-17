Velbert wartet noch auf den ersten Sieg. – Foto: SSVg Velbert 02

Regionalliga live: Kellerduell zwischen SSVg Velbert & Bonner SC Regionalliga West: Auf dem Papier trifft der Tabellenletzte auf den Vorletzten. Im Duell zwischen der SSVg Velbert und dem Bonner SC geht es also auch in gewisser Hinsicht um das Einleiten einer Trendwende nach dürftigem Saisonstart. Die Redaktion von FuPa Niederrhein berichtet live aus dem Stadion.

Die Aufsteiger in der Regionalliga West haben es bislang noch nicht so leicht. Die SSVg Velbert und der Bonner SC sind der lebendige Beweis: Nach sieben Spieltagen belegen die beiden Vorjahres-Meister von Mittelrhein und Niederrhein die letzten beiden Tabellenplätze.

Heute, 19:30 Uhr SSVg Velbert Bonner SC