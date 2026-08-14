Regionalliga live: HSV und Norderstedt gegen Titelkandidaten

Hamburger SV II ist gefordert. – Foto: Imago Images

Die englische Woche in der Regionalliga Nord geht direkt weiter - und für die vier Hamburger Klubs wird der 4. Spieltag zum echten Gradmesser. Besonders der Hamburger SV II und FC Eintracht Norderstedt stehen vor anspruchsvollen Aufgaben: Beide treffen auf Teams, die in der FuPa-Umfrage vor dem Saisonstart zum Kreis der Titelkandidaten gezählt wurden.

Der FC Eintracht Norderstedt fährt nach dem klaren 6:2 gegen BSV Kickers Emden mit breiter Brust zum VfB Oldenburg. Die Mannschaft von Özden Kocadal ist nach drei Spielen noch ungeschlagen und steht mit fünf Punkten stark da. Nun wartet allerdings ein Gegner, der mit sieben Punkten ebenfalls gut gestartet ist und trotz des 1:1 beim VfB Lübeck zu den Schwergewichten der Liga zählt.

Für Norderstedt wird es darum gehen, die offensive Wucht aus dem Emden-Spiel mitzunehmen. Vor allem Jonas Behounek, der dreifach traf, dürfte mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen.

HSV II empfängt Drochtersen/Assel

Auch der Hamburger SV II bekommt es mit einem ambitionierten Gegner zu tun. Am Sonntag kommt SV Drochtersen/Assel nach Hamburg. Der HSV II wartet nach dem 2:3 in Emden und dem späten 2:2 gegen SV Todesfelde noch auf den ersten Sieg, zeigte aber zuletzt Moral.

Drochtersen/Assel ist mit drei Punkten aus drei Spielen noch nicht optimal gestartet, bleibt qualitativ aber ein Gegner mit hoher Messlatte. Für die Mannschaft von Lukas Anderer geht es vor allem darum, die späten Rückschläge der vergangenen Spiele abzustellen.

ETV und Pauli II suchen erste Punkte

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr FC St. Pauli St. Pauli II SV Werder Bremen Werder II 14:00 PUSH Der Eimsbütteler TV reist am Samstagabend zu BSV Kickers Emden. Nach zwei Niederlagen und sieben Gegentoren braucht der Aufsteiger dringend Stabilität. Auch FC St. Pauli II steht nach drei Niederlagen unter Druck. Gegen SV Werder Bremen II bietet sich am Sonntag die Chance, den Fehlstart zu stoppen.

Gerade weil in dieser Saison drei Teams absteigen, sollten ETV und St. Pauli II möglichst schnell anschreiben. Noch ist die Saison jung - doch der Tabellenkeller nimmt früh Konturen an.

3. Spieltag: Eintracht Norderstedt mit starker Leistung

Der 3. Spieltag der Regionalliga Nord hatte aus Hamburger Sicht alles im Angebot: eine Gala, zwei bittere Schlussphasen und einen Fehlstart, der sich weiter verschärft. Während der FC Eintracht Norderstedt gegen BSV Kickers Emden ein deutliches Ausrufezeichen setzte, verpasste der Hamburger SV II gegen SV Todesfelde den ersten Saisonsieg erst in der Nachspielzeit. Der Eimsbütteler TV und FC St. Pauli II warten dagegen weiter auf die ersten Punkte.

ETV verliert Heimdebüt durch spätes Eigentor Mi., 12.08.2026, 18:30 Uhr Eimsbütteler TV ETV Hamburg FSV Schöningen Schöningen 1 2 + Video Bitter verlief auch das Heimdebüt des Eimsbütteler TV. Der Aufsteiger verlor gegen den FSV Schöningen mit 1:2 und bleibt nach zwei Spielen ohne Punkt. Nach dem 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08 hatte sich der ETV vor eigenem Publikum eine Reaktion vorgenommen, stand am Ende aber erneut ohne Ertrag da. Nach torloser erster Halbzeit brachte Moussa Doumbouya die Gäste in der 55. Minute in Führung. Der ETV reagierte und kam durch den eingewechselten Jon Willem Pauli in der 74. Minute zum Ausgleich. Damit war die Partie wieder offen, und zumindest der erste Punkt schien greifbar. Doch in der Schlussphase traf es die Hamburger hart. In der 90. Minute unterlief Abdul-Malik Yago ein Eigentor zum 1:2. Damit ging auch das zweite Regionalliga-Spiel des ETV verloren. Die Tabelle liest sich für den Aufsteiger früh unangenehm: null Punkte, 3:7 Tore, Rang 17. Noch ist die Saison jung, doch der Start zeigt bereits, wie wenig Fehler die Regionalliga verzeiht. Norderstedt feiert Gala - Behounek trifft dreimal Mi., 12.08.2026, 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt BSV Kickers Emden Kick. Emden 6 2 + Video Der FC Eintracht Norderstedt hat nach zwei Unentschieden den ersten Saisonsieg gefeiert - und das mit Nachdruck. Gegen den BSV Kickers Emden gewann die Mannschaft von Özden Kocadal deutlich mit 6:2 und sprang mit nun fünf Punkten auf Rang vier der Tabelle. Der Mann des Abends war Jonas Behounek. Der Norderstedter eröffnete in der 22. Minute den Torreigen und legte nach der Pause noch zweimal nach. Zunächst erhöhte Lukas Felix Krüger in der 35. Minute auf 2:0, dann traf Behounek in der 50. und 54. Minute zum 4:0. Nur zwei Minuten später stellte Ezra Kwajo Ampofo sogar auf 5:0. Emden, das zum Start bereits beim 4:4 gegen den HSC Hannover und beim 3:2 gegen den HSV II wilde Spiele erlebt hatte, kam durch Luc Ihorst in der 73. Minute zum 1:5. Lenny Kufrin antwortete in der 80. Minute mit dem sechsten Norderstedter Treffer, ehe Peer Mahncke in der 86. Minute den Endstand herstellte. Für Norderstedt war es mehr als nur der erste Sieg. Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison wirkt die Eintracht früh stabil, offensiv gefährlich und deutlich gefestigt. Mit 9:5 Toren nach drei Spielen zeigt die Mannschaft zudem, dass sie in der Offensive sofort funktioniert. St. Pauli II rutscht ans Tabellenende Mi., 12.08.2026, 19:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh FC St. Pauli St. Pauli II 2 0 Abpfiff + Video Noch schwieriger ist die Lage beim FC St. Pauli II. Die Mannschaft von Alexander Hahn verlor beim SSV Jeddeloh mit 0:2 und steht nach drei Spielen weiter ohne Punkt da. Mit 4:9 Toren rangiert St. Pauli II aktuell am Tabellenende. Jeddeloh, selbst mit zwei Niederlagen und ohne eigenes Tor gestartet, erwischte den besseren Beginn. Keita Taguchi brachte die Gastgeber bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Tim Janßen auf 2:0 (48.) und stellte die Weichen früh auf Heimsieg. Für St. Pauli II blieb es bei einem enttäuschenden Abend. Nach dem wilden 4:6 beim SV Todesfelde und dem 0:1 gegen den Bremer SV sollte in Jeddeloh die Trendwende gelingen. Stattdessen steht nach drei Spieltagen ein klarer Fehlstart. Gerade weil in dieser Saison drei Teams absteigen, ist der Tabellenkeller schon früh relevant. Noch ist nichts entschieden, doch St. Pauli II muss schnell Stabilität finden, um nicht direkt dauerhaft unter Druck zu geraten. HSV II muss sich ärgern Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II SV Todesfelde Todesfelde 2 2 + Video Der Hamburger SV II war gegen SV Todesfelde ganz nah am ersten Dreier, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Nach der Auftaktniederlage beim BSV Kickers Emden führte die Mannschaft von Lukas Anderer kurz vor Schluss mit 2:1, kassierte aber in der 90.+3 Minute noch den Ausgleich. Die Gastgeber gingen durch Kelvin Ojo in der 24. Minute in Führung. Todesfelde, das bereits mit einem 6:4 gegen St. Pauli II und einem 3:3 gegen SV Werder Bremen II spektakulär gestartet war, blieb aber auch diesmal gefährlich. Etienne Sohn traf in der 37. Minute zum 1:1. In der Schlussphase sah alles nach dem ersten HSV-Sieg aus. Mehmet Yildirim erzielte in der 89. Minute das 2:1 und brachte die Hamburger auf Kurs. Doch Todesfelde bewies erneut Comeback-Qualitäten. Lasse Jetz traf tief in der Nachspielzeit zum 2:2. Für den HSV II bleibt nach zwei Spielen ein Punkt. Die Ansätze sind da, doch schon zum zweiten Mal gab es einen späten Rückschlag. Nach dem 2:3 in Emden und dem 2:2 gegen Todesfelde wartet der erste Sieg weiter. Hamburger Bilanz bleibt gemischt Nach dem Mittwoch fällt die Hamburger Zwischenbilanz sehr unterschiedlich aus. Norderstedt setzt sich mit fünf Punkten oben fest und wirkt wie das stabilste Hamburger Team. Der HSV II wartet zwar noch auf den ersten Sieg, hat aber erst zwei Partien absolviert und gegen Todesfelde zumindest einen Punkt geholt. Für den ETV und St. Pauli II ist die Lage dagegen deutlich angespannter. Beide Teams stehen noch ohne Zähler da und brauchen am kommenden Spieltag dringend eine Reaktion. Die Regionalliga Nord hat den Hamburger Klubs in der englischen Woche jedenfalls keine Schonfrist gewährt. _______ So lief der 2. Spieltag der Regionalliga Nord: Nach HSV und Eimsbüttel verliert auch FC St. Pauli in der Regionalliga Hohe ETV-Pleite im ersten Spiel

Im Mittelpunkt stand ein Spieler, den man in Hamburg bestens kennt: Rasmus Tobinski, in der vergangenen Saison noch für Altona 93 aktiv, entschied die Partie mit einem Dreierpack nahezu im Alleingang. Für den ETV wurde es vor allem in der ersten Halbzeit schwierig, weil Weiche früh die Kontrolle übernahm und den Aufsteiger schnell unter Druck setzte. Tobinski bringt Weiche früh auf Kurs Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 14 Minuten in Führung. Tobinski traf zum 1:0 und legte nur sieben Minuten später nach. Mit dem 2:0 in der 21. Minute stellte der Angreifer die Weichen früh auf Heimsieg. Der ETV brauchte einige Zeit, um in die Partie zu finden, meldete sich dann aber zurück. Toralf Hense verkürzte in der 37. Minute auf 1:2 und gab dem Aufsteiger neue Hoffnung. Doch diese hielt nicht lange: Noch vor der Pause stellte Kevin Ntika in der 40. Minute auf 3:1 für Weiche. Der Treffer war aus Eimsbütteler Sicht besonders bitter, weil der Anschluss gerade erst gelungen war. ETV findet keine Stabilität Auch nach dem Seitenwechsel gelang es dem ETV nicht, die Partie dauerhaft zu beruhigen. Torben Marten erhöhte in der 58. Minute auf 4:1 und sorgte damit früh für eine klare Richtung. Zwar wechselte Schultz mehrfach und brachte unter anderem Jon Willem Pauli, Lamin Beuck, Karim Ay und Jamel Gramberg, doch die Gastgeber blieben gefährlicher. In der 78. Minute krönte Tobinski seinen starken Auftritt mit dem dritten Treffer des Tages. Das 5:1 war die endgültige Entscheidung. Kurz darauf gelang dem eingewechselten Beuck noch Ergebniskosmetik: In der 81. Minute traf er zum 2:5-Endstand. Für den SC Weiche Flensburg 08 ist der klare Sieg der erste Dreier der Saison nach dem 1:1 zum Auftakt beim VfB Lübeck. Der Eimsbütteler TV muss dagegen schnell die richtigen Schlüsse ziehen. Die Rückkehr in die Regionalliga begann mit einem harten Lehrstück - und mit der Erkenntnis, dass Fehler auf diesem Niveau konsequent bestraft werden. ________________ Norderstedt holt nächsten Punkt

Der FC Eintracht Norderstedt bleibt auch nach dem 2. Spieltag ungeschlagen, muss aber weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Beim FSV Schöningen holte das Team von Trainer Özden Kocadal ein 1:1 und steht damit nach zwei Partien bei zwei Punkten. Wie schon beim 2:2 gegen den SV Atlas Delmenhorst musste Norderstedt auch diesmal einen Rückstand verarbeiten. Die Partie war gerade einmal zwei Minuten alt, als Jordi Njoya die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Für Norderstedt war es ein früher Schock, zumal Schöningen mit dem Rückenwind des 2:0-Auftaktsiegs beim SSV Jeddeloh in die Begegnung gegangen war. Die Eintracht brauchte etwas, stabilisierte sich aber und blieb im Spiel. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Norderstedt: Oberliga-Knipser Luca Joel Palzer traf in der 56. Minute zum 1:1. Danach blieb die Partie offen, weitere Treffer fielen jedoch nicht. Tabellarisch ist Norderstedt nach zwei Remis schwer einzuordnen. Einerseits steht die Mannschaft ungeschlagen da und hat gegen zwei solide gestartete Gegner gepunktet. Andererseits wurden sowohl gegen Atlas als auch in Schöningen mögliche Siege verpasst. Mit 3:3 Toren und zwei Punkten rangiert die Eintracht aktuell im Mittelfeld der Liga. ________________ Fehlstart des FC St. Pauli II

Der Fehlstart des FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord ist perfekt. Nach dem wilden 4:6 beim Aufsteiger SV Todesfelde verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Hahn auch ihr erstes Heimspiel der Saison. Gegen den Bremer SV setzte es eine knappe 0:1-Niederlage, wodurch die Kiezkicker nach zwei Partien weiter ohne Punkt dastehen. Die Partie begann denkbar ungünstig. Schon in der 6. Minute brachte Bastian Redecker die Gäste aus Bremen mit 1:0 in Führung. Damit lief St. Pauli II früh einem Rückstand hinterher und musste gegen einen Gegner anrennen, der nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Hannover 96 II selbst unter Druck stand. Die Hausherren suchten in der Folge nach Antworten, kamen aber nicht mehr entscheidend durch. Hahn reagierte zur Pause mit der Einwechslung von Abdul-Bassitou Alassani für Ammon Moser, später kamen unter anderem Noah Gumpert, Luca Günther, Mamadou Djalo und Wissou Kaba. Am Ergebnis änderte das nichts mehr. Für den Bremer SV ist der Auswärtssieg der erste Dreier der Saison. St. Pauli II dagegen bleibt nach zwei Spieltagen im Tabellenkeller hängen. Vier erzielte Tore aus dem Auftaktspiel zeigen zwar, dass offensiv Qualität vorhanden ist, doch nach sieben Gegentreffern und zwei Niederlagen ist die Lage früh unangenehm. Am nächsten Spieltag braucht die U23 eine Reaktion, um nicht direkt im unteren Bereich der Tabelle festzustecken.

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Kein HSV-Comeback nach Rückstand