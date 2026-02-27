Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Regionalliga LIVE: Heinz erlöst die Bayern - Keine Tore in Buchbach
21. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Sarah Georgi · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Die Bayern-Amateure führen gegen Hankofen. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports
Nach dem Derby-Sieg gegen Haching wartet auf die Bayern-Amateure eine vermeintlich leichte Aufgabe. Der Tabellenvorletzte SpVgg Hankofen ist zu Gast im Grünwalder Stadion. In Buchbach gibt Marc Unterberger gegen die Kleeblätter sein Liga-Debüt an der Seitenlinie. Alle Spiele des 21. Spieltags im Liveticker.