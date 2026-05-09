Regionalliga LIVE: Haching kämpft im Topspiel um DFB-Pokal

Verrückte Partie in Buchbach! Nach der 1:8-Pleite gegen Nürnberg II, kassierte der TSV erneut einige Gegentreffer, besiegte Aschaffenburg aber mit 6:3. Zu Beginn dominierte Buchbach: Tobias Stoßberger (13., 18.) und Sammy Ammari (25.) stellten früh auf 3:0.

Noch vor der Pause waren es Justin Berg (28.) und Matvey Obolkin (33.), die Aschaffenburg heranbrachten.

In der zweiten Halbzeit legten die Hausherren durch Albano Gashi nach und stellten auf 4:2 (55.). Aschaffenburg steckte jedoch nicht auf und kam durch Obolkin zum erneuten Anschlusstreffer (61.). Timo Heiland (75.) und Tobias Sztaf (90.) machten in der Schlussphase alles klar und bescherte Buchbach den Sieg.

TSV Buchbach – Viktoria Aschaffenburg 6:3

TSV Buchbach: Marcel Brinkmann, Benedikt Orth (90. Alexander Mehring), Rocco Tavra, Philipp Walter, Samed Bahar, Jonas Wieselsberger (74. Kevin Hingerl), Tobias Heiland (88. Andreas Hirtlreiter), Albano Gashi, Sammy Ammari (63. Romeo Ivelj), Tobias Stoßberger, Josue M'bila (81. Tobias Sztaf) - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Co-Trainer: Josef Harlander

Viktoria Aschaffenburg: Eric Verstappen, Niklas Borger, Hendrik Ehmann (61. Henry Held), Justin Berg, Roberto Desch, Benjamin Baier, Niklas Biehrer (30. Adrian Asani) (83. David Nene), Lars Kleiner, Nino Cassaniti (83. Robin Schwarz), Matvey Obolkin (74. Eren Bozan), Hady Kallo - Trainer: Daniel Soldevilla - Trainer: Jürgen Bleistein - Trainer: Felix Luz

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 519

Tore: 1:0 Tobias Stoßberger (8.), 2:0 Tobias Stoßberger (18.), 3:0 Sammy Ammari (25.), 3:1 Justin Berg (28.), 3:2 Matvey Obolkin (33.), 4:2 Albano Gashi (55.), 4:3 Matvey Obolkin (61.), 5:3 Tobias Heiland (75.), 6:3 Tobias Sztaf (90.+2)