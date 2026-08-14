 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Regionalliga LIVE: Haching in Illertissen – Landsberg trifft auf Fürth

4. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Michel Guddat · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

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Regionalliga Bayern
Schweinfurt
TSV 1860
DJK Vilzing
Ansbach

Volle Regionalliga-Power am heutigen Freitag! Alle Mannschaften sind im Einsatz, einzig der FC Bayern München II hat spielfrei. Spitzenreiter Memmingen empfängt die Löwen, Haching ist zu Gast in Illertissen. Der TSV Landsberg trifft auf Greuther Fürth II, Wacker empfängt Schwaben Augsburg. Der TSV Buchbach fordert den TSV Aubstadt. Alle Live-Ticker im Überblick.

Heute, 18:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
0
0

Heute, 18:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
1
0

Heute, 18:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
0
1

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
19:00live
+Video

Heute, 19:00 Uhr
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
19:00live