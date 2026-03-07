Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Regionalliga LIVE: Haching gefordert – Buchbach zu Gast in Augsburg
22. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Luca Hayden · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Markus Schwabl und die SpVgg Unterhaching treffen im Topsiel auf Illertissen. – Foto: Jenni Maul
Vorhang auf für den 22. Spieltag der Regionalliga Bayern! Am heutigen Samstag trifft die SpVgg Unterhaching im Topspiel auf Illertissen. Buchbach kämpft zur gleichen Zeit gegen Schwaben Augsburg um Punkte.