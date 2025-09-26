Regionalliga live: Gütersloh beim FC, RWO in Wiedenbrück

Die Sportfreunde Siegen sind weiter ungeschlagen. Auch am 10. Spieltag holte die Mannschaft mindestens einen Punkt. Im Duell der Aufsteiger gab es ein 1:1-Unentschieden gegen den Nachwuchs des VfL Bochum. Die Gäste gingen durch Luis Hartwig nach einer Viertelstunde in Front. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren ausgleichen. Nach einer Flanke von Dustin Willms stieg Arif Güclü in die Luft und köpfte zum 1:1 ein (40.). Ohne die ganz große Chance ging schließlich die zweite Halbzeit zu Ende.

Das sind die Spiele am Samstag

1. FC Köln II - FC Gütersloh