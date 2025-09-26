 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Die SPortfreunde Siegen empfangen die U23 des VfL Bochum.
Die SPortfreunde Siegen empfangen die U23 des VfL Bochum. – Foto: Marco Bader

Regionalliga live: Gütersloh beim FC, RWO in Wiedenbrück

1:1-Unentschieden endet das Aufsteiger-Duell zwischen den Sportfreunden Siegen und VfL Bochum II am Freitagabend in der Regionalliga West.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der 10. Spieltag in der Regionalliga West läuft. Zum Auftakt setzte sich am Donnerstagabend der 1. FC Bocholt mit 2:1 bei der SSVg Velbert durch. Weiter ging es schon am Freitag. Ebenfalls unter Flutlicht empfing Aufsteiger und Tabellenführer Sportfreunde Siegen die Reserve des VfL Bochum. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft der 10. Spieltag der Regionalliga West

Velbert verliert gegen Bocholt

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
1
2
Abpfiff

Die SSVg Velbert unterliegt dem 1. FC Bocholt knapp mit 1:2. Zum ausführlicheren Spielbericht geht es hier.

Siegen nach Remis weiter ungeschlagen

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Siegen sind weiter ungeschlagen. Auch am 10. Spieltag holte die Mannschaft mindestens einen Punkt. Im Duell der Aufsteiger gab es ein 1:1-Unentschieden gegen den Nachwuchs des VfL Bochum. Die Gäste gingen durch Luis Hartwig nach einer Viertelstunde in Front. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren ausgleichen. Nach einer Flanke von Dustin Willms stieg Arif Güclü in die Luft und köpfte zum 1:1 ein (40.). Ohne die ganz große Chance ging schließlich die zweite Halbzeit zu Ende.

Das sind die Spiele am Samstag

1. FC Köln II - FC Gütersloh

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen

Heute, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

SV Rödinghausen - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 16:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
16:00live

Diese Spiele gibt es außerdem

Borussia Dortmund II - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach II

Mo., 29.09.2025, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

So geht es weiter

11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SV Rödinghausen
Fr., 03.10.25 18:00 Uhr FC Gütersloh - SC Wiedenbrück
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Lotte
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund II
So., 05.10.25 14:00 Uhr Bonner SC - FC Schalke 04 II
So., 05.10.25 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Siegen

