 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

Regionalliga LIVE: Gelingt Bayern der dritte Heim-Dreier in Folge?

Vier Nachholspiele in der Regionalliga Bayern

von Lara Marjanovic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Zum Pflichtspielauftakt gewann der FCB beide Heimspiele
Zum Pflichtspielauftakt gewann der FCB beide Heimspiele – Foto: Paul Hofer

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
Hankofen
DJK Vilzing
FC Bayern II
Würz.Kickers

Für die Amateure des FC Bayern steht am Dienstagabend die Chance auf Wiedergutmachung an: Die Münchner empfangen die Reserve des FC Augsburg zum Nachholspiel des 18. Spieltag. Nach dem erfolgreichen Start in Pflichtspieljahr mit zwei Siegen in Folge verlor der FCB am vergangenen Spieltag gegen Bayreuth. Zu Hause sind die Jungs von Holger Seitz bis dato ungeschlagen. Halten die Münchner diese Serie? Parallel empfängt das Schlusslicht der Liga den VfB Eichstätt. Die Live-Ticker im Überblick.

Nachholspiel des 18. Spieltag:

Heute, 18:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
0
0

Nachholspiel des 20. Spieltag:

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
19:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
19:00live

Heute, 18:30 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
18:30live